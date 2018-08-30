Американский генерал: морские просторы больше не защитят США от России и Китая

По словам американского генерала Терренса О’Шонесси, если раньше океаны служили для США надёжной защитой от угрозы вторжения, то теперь ситуация изменилась. С развитием военных технологий конкурирующие державы вроде России и Китая способны добраться даже до самой территории Соединённых Штатов, пишет Military Times. С ним согласны и другие американские военные, которые ставят угрозу для Америки со стороны равных по силе стран выше, чем от террористических группировок.

Нельзя думать, что территория США в безопасности, уверен генерал Терренс О’Шонесси, глава Северного командования Вооружённых сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Об этом он заявил во время своего выступления на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США в Новом Орлеане, пишет Military Times.

По мнению генерала, в нынешнюю эпоху соревнования великих держав противники США испытывают их способность защитить себя в разных областях, и к уязвимым относится и сама территория Соединённых Штатов. Он также отметил, что обстановка в сфере безопасности сейчас меняется: если раньше США окружали моря и дружественные страны, то теперь враги всегда могут до них дотянуться.

Такую же озабоченность высказывал и министр обороны США Джим Мэттис в своей Стратегии национальной обороны. В ней основное внимание уделяется угрозам со стороны равных по мощи противников, а не повстанцам вроде сил в Афганистане и Ираке. И равные противники — это Россия и Китай, отмечает автор статьи.

«Нам нужно думать о нашей обороне в ином ключе, не как раньше», — приводит издание слова О’Шонесси. В пример он привёл внедрение новых радаров на истребители F-16. Эти системы не нужны для традиционных миссий по перехвату, например, захваченного террористами самолёта, а созданы для крылатых ракет. Они способны заметить и отследить большое количество целей, а также могут работать во враждебной среде. О’Шонесси настаивает, что именно в такого рода технологии и нужно инвестировать деньги.

Помимо прочих систем угрозу для Соединённых Штатов могут представлять разрабатываемые Россией сверхзвуковые планирующие летательные аппараты, которые способны летать по дугообразной траектории высоко в атмосфере — выше, чем межконтинентальные баллистические ракеты. Таким образом, они могут обходить существующие системы противоракетной обороны.

Хотя эти предостережения и мрачно звучат, но они отвечают тому, как меняется ситуация и открываются новые области для конфликтов, заявил в разговоре с Military Times начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн. «Вероятно, нам опасно думать, что мы можем физически быть неприкосновенны, если наше соревнование ниже уровня вооружённого конфликта, и у нас есть пара новых областей, в которых действуют наши противники: киберпространство и космос», — приводит издание слова Голдфейна.

При этом он отметил, что новая стратегия не означает возврат к менталитету холодной войны. Однако, по его словам, соперники США изучили то, как американцы сражаются и как действуют, и тренируются с тем умыслом, чтобы лишить США их превосходства, пишет Military Times.