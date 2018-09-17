Economic Times: Индия собирается купить у России 4 фрегата на сумму $2,2 млрд

Индия намерена заключить одну из крупнейших сделок с Россией, пишет The Economic Times. Индийские власти собираются приобрести у Москвы 4 фрегата проекта 11356 на сумму $2,2 млрд.
Через две недели после того, как Индия значительно укрепила свои оборонные связи с Соединёнными Штатами с помощью соглашения о коммуникационной совместимости и безопасности, стало известно о намерении индийского правительства заключить одну из крупнейших сделок с Россией, сообщает The Economic Times. Индия намерена закупить у Москвы 4 фрегата проекта 11356 на сумму $2,2 млрд.
Соглашение о поставке военных кораблей, как ожидается, будет подписано в октябре во время предстоящего саммита между президентом России Владимиром Путиным и индийским премьером Нарендрой Моди.
В рамках этого соглашения технология постройки фрегатов этого типа будет передана индийской стороне, и два корабля будут построены «с нуля» на верфи в индийском штате Гоа. Постройкой двух других фрегатов займётся судостроительный завод «Янтарь».
Как указывает издание со ссылкой на неназванные источники, в настоящее время идёт согласование последних деталей сделки. Индийская сторона, возможно, будет производить оплату по схеме «рупия-рубль».
Финансовые санкции, как поясняет The Economic Times, со стороны США усложнили закупку у Москвы вооружений, поскольку индийские банки не могут переводить деньги оборонным компаниям в России. Поэтому в настоящее время прорабатывается альтернативный вариант с оплатой сделки индийскими рупиями, а не американскими долларами.
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