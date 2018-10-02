Daily Star: Россия и Сербия проведут учения в небе над Европой

Россия объявила о том, что совместно с Сербией проведёт военно-воздушные учения «БАРС-2018». Как отмечает Daily Star, пройдут манёвры на территории Сербии, то есть в небе над Европой. Участвовать в них будут передовые российские вооружения и техника, в том числе самолёты МиГ-29 и вертолёты Ми-8.

Россия объявила о том, что проведёт совместные с Сербией военные учения в небе над Восточной Европой, пишет Daily Star. «Лётчики Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии проведут совместное лётно-тактическое учение «БАРС-2018» на территории Республики Сербии», — приводит издание российское заявление.

Во время этих учений военные двух стран будут практиковаться в перехвате воздушных целей, отработают элементы воздушного боя и манёвров в воздушном пространстве. Пилоты также нанесут тактические удары по наземным целям и проведут поисково-спасательные работы.

Как сообщили в российском министерстве обороны, в учениях будут задействованы некоторые из наиболее передовых самолётов и вертолётов, например МиГ-29 и Ми-8. Издание называет эти учения «огромной демонстрацией силы».

При этом недавно Россия сообщила о том, что разработала одну из самых современных ракет Р-37М. Она сделает российские военно-воздушные силы одними из самых страшных в мире, и её дальность выше, чем у какой-либо из американских ракет. Официально Россия заявляет, что эта дальность составляет 300 км, но, по мнению источников, она может преодолевать и 400 км в зависимости от траектории, пишет Daily Star.