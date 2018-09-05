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Bloomberg: Сербия рассчитывает на помощь России в разделении Косова

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Белград надеется на дипломатическую поддержку Москвы в поиске компромисса по Косово, отсутствие которого мешает Сербской республике вступить в ЕС, сообщает Bloomberg. В этой связи президент Сербии Александр Вучич придаёт большое значение предстоящему визиту в страну российского лидера Владимира Путина, отмечает издание.
Bloomberg: Сербия рассчитывает на помощь России в разделении Косова
Reuters

В ближайшие несколько месяцев президент России Владимир Путин намерен посетить Сербию с визитом, в то время как эта балканская страна призывает к заключению соглашения с Косово — основным препятствием для Сербии на пути в ЕС, сообщает Bloomberg. Как ожидается, визит состоится в октябре или ноябре.

Информацию о предстоящем визите уже подтвердили в российском посольстве в Белграде, однако отказались уточнить даты поездки президента.
 
Издание отмечает, что в августе этого года сербский коллега Путина Александр Вучич высказался в пользу разделения Косова. Притом что канцлер Германии Ангела Меркель отвергла идею перекройки границ частично признанной республики, в России отметили, что поддержат соглашение. По словам Вучича, поддержка Москвы, ключевого союзника его правительства, имеет огромное значение для заключения сделки.
 
В следующем месяце Россия, которая считает Сербию сферой своих интересов, направит в страну «сотни» бизнесменов и чиновников для проведения «важнейших встреч, которые определят планы на ближайшие годы».
 
Предстоящий визит в Сербию станет для Путина четвёртым за 17 лет. Россия поддерживает сербскую позицию по Косово. При этом в ЕС отмечают, что нормализация отношений с частично признанным государством является ключом к вступлению Сербии в Европейский союз. Если страна выполнит данное условие, а также проведёт ряд других реформ, то сможет стать полноправным членом ЕС уже к середине следующего десятилетия.
 
Предложение о разделе Косова подразумевает обмен территориями, по которому Косово передаёт Сербии районы с преобладающим сербским населением, а Сербия передаёт Косово районы, где албанцев больше, чем сербов. При этом Bloomberg отмечает, что данное предложение может возродить напряжённость, которая привела к самому кровавому конфликту со времён Второй мировой войны. 
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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