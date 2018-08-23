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«Увидел их и чуть не расплакался» — Вучич о получении Сербией двух российских МиГ-29

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Вооруженные силы Сербии взяли на вооружение два истребителя МиГ-29 российского производства, сообщает сербская новостная станция B92. По словам президента страны Александра Вучича, российские и сербские эксперты в настоящий момент работают ещё над шестью самолётами МиГ-29, которые с уже полученными двумя, а также с тремя самолётами МиГ-21 примут участие в военном параде, который состоится в Белграде в начале ноября.
«Увидел их и чуть не расплакался» — Вучич о получении Сербией двух российских МиГ-29
Twitter

Вооруженные силы Сербии взяли на вооружение два истребителя МиГ-29 российского производства, сообщает сербская новостная станция B92.

 
Отмечается, что на презентации отремонтированных и переданных Сербии истребителей, состоявшейсяна военном аэродроме «Батайница», присутствовал лидер страны Александр Вучич.Президент признался, что «чуть не заплакал», когда увидел российские истребители в действии. Кроме того, он предложил назвать самолёты в честь героев, защищавших Сербию «от агрессии НАТО».
 
«Впервые мы увидели мощь сербских крыльев, первые два истребителя, которые мы получили из России и которые сегодня были взяты на вооружение», — отметил Вучич.
 
По словам президента, российские и сербские эксперты в настоящий момент работают ещё над шестью самолётами МиГ-29, которые с уже полученными двумя, а также с тремя самолётами МиГ-21 примут участие в военном параде, который состоится в Белграде в начале ноября. 
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источник
B92 Сербия Европа
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