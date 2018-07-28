American Interest: считая сербов «маленькими русскими», Запад толкает их в объятия России

Среди сербов преобладает чувство, что на Западе их никогда не примут, считая «маленькими русскими» из-за этнической и религиозной близости с Россией, что всё больше толкает Сербию к этой стране, пишет Вук Вуксанович в статье для The American Interest. Тем не менее осознание того, что страны не связывает традиционная дружба, может положить начало столь необходимому новому подходу в отношениях страны с Западом.

Среди сербов преобладает чувство, что на Западе их никогда не примут, считая «маленькими русскими» из-за этнической и религиозной близости двух стран, — и это всё больше толкает Сербию к России, пишет Вук Вуксанович в статье для The American Interest.

При этом автор статьи считает подобное «взаимное непонимание» тревожным, полагая, что укрепляющиеся связи России и Сербии являются ключевыми для российского присутствия на Балканах, и без Сербии Западу не удастся добиться стабилизации региона.

Тем не менее он полагает, что отчасти в подобном непонимании виноваты сами сербы, которые традиционно демонстрируют дружественное отношение к России. Так, в июне этого года министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время своего визита в Россию заявил, что традиционные друзья и союзники, Россия и Сербия, «останутся друзьями навсегда». Кроме того, президент страны Александр Вучич был одним из двух мировых лидеров, которые почтили своим присутствием парад в честь праздника Дня Победы в Москве.

Однако Вуксанович настаивает, что опрометчиво считать Россию и Сербию союзниками, так как отношения двух стран часто являлись довольно неоднозначными. Так, на протяжении всего XIX века Сербия, которая имеет все основания быть благодарной России за поддержку в противостоянии Османской империи, пыталась эту поддержку не потерять, однако при этом не допустить ущерба своему суверенитету. В то же время в России часто были недовольны неповиновением Сербии, отказывавшейся координировать свою внешнюю политику с российской.

При этом, по словам автора, в XX веке отношения складывались всё также противоречиво. В это время Сербия, будучи как независимой, так и в составе Югославии, сумела продемонстрировать, что также способна находить общий язык и с западными державами, в частности, союзом с США во время Первой мировой войны, а с Францией — после её окончания.

Интервенция НАТО в Косово в 1999 году стала поворотным моментом для России. Так, страна осознала потерю статуса великой державы. В начале нынешнего века Москва, как полагает автор, не проявляла заинтересованности в отношениях с Белградом, где к ней, в свою очередь, относились с подозрением из-за нейтральной позиции Путина в «бульдозерной революции» против Слободана Милошевича.

Таким образом, достаточно тесные отношения России и Сербии в последнее десятилетие являются не продуктом традиционных связей, а скорее последствием внешней политики Путина.

При этом, с военной и экономической точки зрения, Сербии в настоящий момент куда ближе ЕС, нежели Россия. Однако страна продолжает балансировать между Россией и Западом из-за появившегося в регионе в 2008 году «вакуума власти», а также в связи с необходимостью диверсифицировать партнёрство после финансового кризиса.

По мнению автора, миграционный кризис и брексит лишь укрепили этот вакуум, заставив сербов усомниться в возможности вхождения страны в ряды ЕС и искать сближения не только с Россией, но и с Китаем, Турцией и ОАЭ.

Кроме того, популярность России в Сербии автору также не кажется последствием исторических связей. Вуксанович полагает, что к положительному видению России привёл негатив по отношению к Западу в Сербии в 1990-х годах, а также частичное признание Косова. Также отношения с Россией служат рычагом Сербии во взаимоотношениях с Западом, полагает автор статьи.

Вместе с тем Вуксанович полагает, что до тех пор, пока не будет решён столь болезненный для Сербии вопрос независимости Косова, Россия будет продолжать занимать важное место во внешней политике страны. Это, в свою очередь, оставляет для России возможности укрепления своих позиций на Балканах.

Автор отмечает, что Россия будет продолжать проведение подобной политики на Балканах до тех пор, пока она на это способна. Однако там понимают, что регион сохранит верность Европе, а значит, возможности России ограничены. В то же время у Сербии есть все основания для поддержания дружественных отношений с Россией, однако уже очень скоро стране придётся расставить приоритеты во внешней политике.

«При этом политические лидеры Сербии должны придавать особое значение разъяснению гражданам того, что, если интересы Сербии не всегда совпадают с западными, это не значит, что они совпадают с интересами России», — пишет Вуксанович.

В свою очередь, Европа и США должны осознать, что подобные тесные отношения Сербии и России — результат того, что на Западе Сербии не уделяли должного внимания. Кроме того, осознание того, что Сербию и Россию не связывает традиционная дружба, может положить начало столь необходимому новому внешнеполитическому подходу — как со стороны балканской страны, так и со стороны стран Запада. Это «стабилизирует и вновь интегрирует центральную, с географической точки зрения, страну Балкан», — пишет Вук Вуксанович в статье для The American Interest.