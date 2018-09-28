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N-TV: 10 тысяч немцев вместе с НАТО научатся обороне от большого наступления

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Подготовка к учениям НАТО Trident Juncture идёт полным ходом, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. В этих масштабных манёврах Германия примет участие, отправив в Норвегию целых 10 тыс. военных. По уверениям представителей НАТО, хотя на учениях будет отрабатываться случай коллективной обороны, они не направлены против России или какого-либо иного конкретного противника.
N-TV: 10 тысяч немцев вместе с НАТО научатся обороне от большого наступления
Reuters

Через четыре недели начнутся одни из крупнейших со времён окончания холодной войны учений НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец»), сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Подготовка набирает обороты в командных центрах 29 государств альянса.

Согласно последнему плану, в учениях в Норвегии примут участие более 44 тыс. военнослужащих, 130 самолётов и 70 судов — такая информация поступила из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Войска из Германии также будут участвовать в проведении военных манёвров: бундесвер отправит туда около 10 тыс. военных. Эти масштабные учения пройдут в Норвегии и Исландии с 25 октября по 23 ноября, уточняется в статье. В процессе альянс отработает действия военных в случае нападения на одного из союзников.

В соответствии с Пятой статьёй Устава НАТО, в случае нападения на одну или несколько из 29 стран, состоящих в альянсе, вступает в силу коллективная оборона. Это означает, что остальные члены НАТО обязаны оказать поддержку партнёрскому государству, которое подверглось военному нападению.

Это соглашение направлено на коллективную оборону и должно удержать возможного агрессора от нападения даже на небольшие или слабые государства НАТО, поясняет немецкий телеканал. Наряду с такими крупными державами-основателями, как США, Великобритания, Франция и Канада, в альянс также входят многие страны бывшего восточного блока — например, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия и Литва. Германия состоит в НАТО с 1955 года.

На случай нападения на одно из государств альянса учения после окончания холодной войны не раз проводились и раньше, однако с меньшей интенсивностью. Как отмечает N-TV, после того как Россия в 2014 году взяла контроль над украинским полуостровом Крым, НАТО изменило свою стратегию. В первую очередь Польша, а также страны Балтии — Латвия, Эстония и Литва — видят угрозу в современной политике своего большого соседа и требуют от альянса наращивания вооружений и больше внимания к устрашению.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подчёркивают, что учения Trident Juncture не ориентированы конкретно на сценарий именно российского наступления. Военные манёвры направлены на совместную оборону от вымышленного противника. «Сценарий и учения не направлены против какой-либо определённой страны», — пояснила официальный представитель НАТО.

Кроме того, предстоящие учения — крупнейшие для НАТО со времени проведения учений Trident Juncture 2015 — позволят испытать новые военные возможности, развить их и улучшить. Помимо перемещения войск на суше, на воде и в воздухе, за кулисами активных военных действий проверку на прочность пройдут командные структуры и цепочка передачи команд, сообщает N-TV.

 

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