N-TV: 10 тысяч немцев вместе с НАТО научатся обороне от большого наступления

Подготовка к учениям НАТО Trident Juncture идёт полным ходом, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. В этих масштабных манёврах Германия примет участие, отправив в Норвегию целых 10 тыс. военных. По уверениям представителей НАТО, хотя на учениях будет отрабатываться случай коллективной обороны, они не направлены против России или какого-либо иного конкретного противника.

Через четыре недели начнутся одни из крупнейших со времён окончания холодной войны учений НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец»), сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Подготовка набирает обороты в командных центрах 29 государств альянса.

Согласно последнему плану, в учениях в Норвегии примут участие более 44 тыс. военнослужащих, 130 самолётов и 70 судов — такая информация поступила из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Войска из Германии также будут участвовать в проведении военных манёвров: бундесвер отправит туда около 10 тыс. военных. Эти масштабные учения пройдут в Норвегии и Исландии с 25 октября по 23 ноября, уточняется в статье. В процессе альянс отработает действия военных в случае нападения на одного из союзников.

В соответствии с Пятой статьёй Устава НАТО, в случае нападения на одну или несколько из 29 стран, состоящих в альянсе, вступает в силу коллективная оборона. Это означает, что остальные члены НАТО обязаны оказать поддержку партнёрскому государству, которое подверглось военному нападению.

Это соглашение направлено на коллективную оборону и должно удержать возможного агрессора от нападения даже на небольшие или слабые государства НАТО, поясняет немецкий телеканал. Наряду с такими крупными державами-основателями, как США, Великобритания, Франция и Канада, в альянс также входят многие страны бывшего восточного блока — например, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия и Литва. Германия состоит в НАТО с 1955 года.

На случай нападения на одно из государств альянса учения после окончания холодной войны не раз проводились и раньше, однако с меньшей интенсивностью. Как отмечает N-TV, после того как Россия в 2014 году взяла контроль над украинским полуостровом Крым, НАТО изменило свою стратегию. В первую очередь Польша, а также страны Балтии — Латвия, Эстония и Литва — видят угрозу в современной политике своего большого соседа и требуют от альянса наращивания вооружений и больше внимания к устрашению.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подчёркивают, что учения Trident Juncture не ориентированы конкретно на сценарий именно российского наступления. Военные манёвры направлены на совместную оборону от вымышленного противника. «Сценарий и учения не направлены против какой-либо определённой страны», — пояснила официальный представитель НАТО.

Кроме того, предстоящие учения — крупнейшие для НАТО со времени проведения учений Trident Juncture 2015 — позволят испытать новые военные возможности, развить их и улучшить. Помимо перемещения войск на суше, на воде и в воздухе, за кулисами активных военных действий проверку на прочность пройдут командные структуры и цепочка передачи команд, сообщает N-TV.