Норвежский министр: вина за нестабильность в мире лежит на России

Мир становится всё более и более нестабильным, и основная часть вины за это лежит на России, заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Как передаёт BarentsObserver, в ежегодной речи в Военном обществе министр отметил, что Москва намеренно стремится к принижению и подрыву единства Запада и международного сотрудничества и использует военную и экономическую силу для подчинения других, придавая меньшее значение дипломатии и политическим решениям.

В речи министра обороны Франка Бакке-Йенсена, произнесённой в минувшее воскресенье на заседании Норвежского военного общества, было мало сигналов о примирении.

Тон был резким, а картина — мрачной. По словам министра, мир становится всё более и более нестабильным, и основная часть вины за это лежит на России.

Серьёзность ситуации

«Больше всего нас беспокоит Россия. Мы видим более очевидную серьёзность, связанную с нашим соседом на Востоке», — подчеркнул Бакке-Йенсен, выступая перед высшими военными чинами и экспертами в области обороны.

В ежегодной речи министра обороны в Военном обществе соседней России всегда уделяется много внимания. Но в этом году сигнал показался более прямым и откровенным, чем раньше. По словам Бакке-Йенсена, Россия намеренно стремится к принижению и подрыву единства Запада и международного сотрудничества. Она использует военную и экономическую силу для подчинения других, придавая меньшее значение дипломатии и политическим решениям.

Бакке-Йенсен попытался объяснить, что у Норвегии теплые и тесные отношения с народом России и что сотрудничество с российскими властями продолжается в таких областях, как поиск и спасение, рыболовство, наука и охрана границы. Но эти слова быстро отошли на второй план.

Последствия для Севера

Министр обороны заявил, что после аннексии Крыма Россия идет на конфронтацию со западными странами и институтами. «Эти изменения в поведении напрямую влияют на безопасность Норвегии и её союзников», — подчеркнул он.

«В целом события в нашем окружении показывают, что мы должны учитывать, что вооружённый конфликт между государствами в Европе более не является немыслимым».

Последствия серьёзны и на Крайнем Севере, заявил министр, упомянув о неоднократных случаях глушения сигналов GPS в северной губернии Финнмарк.





Рост американского присутствия

Выступление состоялось на фоне расширения взаимодействия между Норвегией и США на севере. С начала 2017 года в гарнизоне Вэрнес в районе Тронхейма в центральной части Норвегии присутствует сменный контингент из более чем 300 морских пехотинцев США. В конце 2018 года еще 400 американских военнослужащих 3-го батальона 8-го полка морской пехоты были размещены в гарнизоне Сетермуен за Полярным кругом.

Параллельно с этим американские власти решили восстановить свой второй флот, основным регионом действия которого станет Северная Атлантика и Арктика.

Такое развитие событие вызвало недовольство России, и министр обороны страны Сергей Шойгу в конце декабря 2018 года говорил президенту Путину об усилении давления со стороны НАТО и США. Шойгу также выразил обеспокоенность по поводу продолжения строительства норвежского радара «Глобус-3» всего в 60 километрах от российской границы. Он также рассказал президенту об увеличении в два раза количества американских морских пехотинцев, базирующихся на территории Норвегии.

Роль НАТО

По словам Бакке-Йенсена, ответом на геополитическую ситуацию на севере является рост роли НАТО.

Он подчеркнул, что основой норвежской политики в области национальной безопасности и обороны является сильная национальная оборона в рамках альянса, а США остаются самым близким союзником страны.

Министр дал понять, что Норвегия обеспокоена политической ситуацией в США, но не стал давать оценку крайне противоречивым сигналам со стороны президента США Дональда Трампа.

«Нам скорее следует смотреть на то, что они делают в реальности», — подчеркнул он, упомянув о росте вложений со стороны США в европейскую инфраструктуру безопасности и увеличении численности войск.

«Как мы все знаем, НАТО построено в расчете на ведущую роль США и поэтому важно, чтобы все союзники объединили усилия в рамках альянса и работали с американцами для соблюдения и их интересов в области национальной безопасности».

Рост военных расходов

По данным правительства Норвегии, расходы страны на оборону за последние пять лет увеличились примерно на 30 процентов. И они будут расти и дальше, сказал Бакке-Йенсен.

Норвегия стремится повысить роль НАТО на Севере и рассматривает недавние крупные учения союзников Trident Juncture в качестве сигнала, что альянс движется в сторону региона.

«Это то, над чем мы работали много лет», — подчеркнул министр обороны.

Автор статьи Томас Нильсен.