DM: принц Гарри примет участие в отработке контрудара против России

Великобритания планирует провести военные учения в Норвегии, во время которых она собирается отработать контратаку в случае гипотетического нападения со стороны России. Как пишет Daily Mail, участвовать в этом мероприятии будет и принц Гарри, который хочет показать свою поддержку британским морпехам.
Принц Гарри готовится принять участие в зимних военных учениях, которые пройдут в Норвегии, пишет Daily Mail. При этом отрабатывать там будут массированную контратаку против России.
Эти учения должны стать одними из самых крупных, что Великобритания проводила в Арктике за последние 20 лет. В них примут участие более тысячи королевских морпехов. Там будет и принц Гарри, который состоит в звании генерал-капитана. На протяжении нескольких дней он будет наблюдать за ходом учений.
«Он не будет носить униформу, это визит. Он собирается показать свою поддержку солдатам», — приводит издание подтверждение от своего военного источника. По мнению экспертов, это появление будет весьма кстати, ведь британские морские пехотинцы — «главная сила, которая защитит северный фланг Европы в случае конфликта, на передовой, и очень важно, что Гарри среди солдат».
Как отмечает автор статьи, сам принц очень рад, что снова вернётся к солдатам, хотя сейчас в армии он больше не служит. Впрочем, неизвестно, последует ли за ним жена Меган Маркл, которая ждёт их первенца.
Всего в учениях будет участвовать 8 тыс. человек, лёгкие бронемашины морской пехоты, миномёты, ракетные установки, артиллерия, противотанковые силы. По информации издания, к манёврам будут привлечены отряды спецназначения и десантно-диверсионные войска. Помимо Великобритании, там будут силы из США, Нидерландов, Норвегии.
Как отмечает Daily Mail, эти учения должны показать России силу британцев. Сейчас межу странами напряжённость, которая напоминает худшие дни холодной войны. Россию часто обвиняют в нарушении воздушного пространства Великобритании, напоминает британское изание.
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