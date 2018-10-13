Sky News: главком НАТО в Европе пообещал дать отпор «растущей российской угрозе»

Американский генерал Кёртис Скапаротти, возглавляющий объединённые силы НАТО в Европе, заявил Sky News, что альянс готов ответить на «растущую угрозу» со стороны Москвы. Высокопоставленный военный выступил со своим заявлением во время короткого визита на борту авианосца «Гарри Трумэн», который примет участия в крупнейших учениях НАТО с окончания холодной войны, передаёт Sky News.

Главнокомандующий США в Европе сообщил Sky News, что НАТО готово ответить на растущую угрозу со стороны России. Генерал Кёртис Скапаротти, редко делающий публичные заявления, выступил на борту американского авианосца, который направляется к Норвежскому морю впервые с 1987 года.

Sky News присоединился к экипажу корабля ВМС США «Гарри Трумэн», который готовится к участию в крупнейших учениях НАТО с окончания холодной войны. С репортажем оттуда наш редактор по международным отношениям Дебора Хейнс.

Посылая чёткий сигнал России, одно из крупнейших боевых судов Америки движется в сторону Норвежского моря впервые за несколько десятилетий. Корабль ВМС США «Гарри Трумэн» — 100-тысячетонный авианосец, имеющий на вооружении 49 реактивных истребителей.

С коротким визитом сюда прибыл самый высокопоставленный командующий США в Европе. Он рассказал Sky News, что российская угроза разрастается.

КЁРТИС СКАПАРОТТИ, главком объединённых сил НАТО в Европе: Россия решила увеличить своё присутствие. И, кроме того, они модернизируют Вооружённые силы. И я не думаю, что для нас это оказалось неожиданным, но нам нужно обратить на это внимание. Нам необходимо повышать нашу боеспособность и тренироваться, чтобы сохранить доминирующие боевые возможности.

Эта команда входит в новые воды. Всё это часть инициативы НАТО увеличить количество кораблей, курсирующих между США и Европой. Подобное не происходило со времён окончания холодной войны.

ДЕБОРА ХЕЙНС, редактор Sky News по международным отношениям: Из-за роста российской активности в Атлантике НАТО вновь сосредоточило своё внимание на этих водах. Само присутствие этого огромного военного корабля призвано дать понять Москве, что альянс серьёзно относится к своей обороне.

Датский корабль тоже вышел в море. Корабли готовятся принять участие в крупнейших учениях НАТО за последние десятилетия. Их цель — проверить способность альянса отразить атаку такой страны, как Россия. Пилоты, находящиеся на борту судна, уверены, что смогут победить и в настоящем конфликте.

ПИЛОТ: С авианосца мы можем отправиться в любое необходимое место и готовы вступить в любой бой в случае необходимости.

Корабль США не только шлёт послание России, но и сигнализирует НАТО, что Америка всё ещё дорожит альянсом. Несмотря на то, что Дональд Трамп обрушивается с критикой на союзников за недостаточные траты на оборону.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генсек НАТО: Как мы видим, Соединённые Штаты увеличивают военное присутствие в Европе — больше солдат, больше учений и больше высокоточного оборудования. И всё это — чёткий сигнал, что США серьёзно относятся к НАТО и североатлантическому долгу.

Союзники говорят, что Россия всё ещё пытается развалить НАТО. Но, по их мнению, если они будут едины, то станут сильнее. Дебора Хейнс, Sky News, с борта корабля ВМС США «Гарри Трумэн».

Дата выхода в эфир 13 октября 2018 года.