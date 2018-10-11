N-TV: НАТО собирает мощный «Единый трезубец», но Россию просит не беспокоиться

Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» примет участие в крупнейших за последние тридцать лет учениях НАТО «Единый трезубец» в Норвегии, сообщает N-TV. Таким образом, общее число военнослужащих, которые будут задействованы в манёврах, достигнет 50 000 человек. При этом, как сообщает издание со ссылкой на слова генерала вооружённых сил Норвегии, России не о чем беспокоиться, поскольку эти учения «не направлены против нее».

Через несколько недель начнутся крупнейшие со времён холодной войны учения НАТО «Единый трезубец», пишет N-TV. В ходе учений будет симулировано отражение агрессии условного противника в рамках реализация статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Манёвры должны будут проверить способность НАТО оперативно сгруппировать войска с разных концов Европы и из Северной Америки. Основной зоной учений станет средняя и восточная Норвегия, а также районы Северной Атлантики и Балтийского моря.

Стало известно, что в учениях также примет участие авианосец «Гарри Трумэн», приводит издание информацию, озвученную вице-адмиралом флота США Джеймсом Фогго в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Ранее, авианосец, вместе со своими кораблями сопровождения находился в Средиземном море, откуда совершал удары по террористам в Сирии.

Таким образом, всего в учениях будет задействовано 50 000 солдат, 150 самолётов, 60 кораблей и более 10 000 боевых машин. От Германии, по её же данным, примут участие 10 000 солдат и 4 000 боевых машин – при этом, в заявлениях НАТО говорилось о 8 500 немецких военнослужащих. Столь значимая доля бундесвера объясняется тем, что в 2019 году к Германии переходит командование Объединённой оперативной группой повышенной готовности НАТО, сообщает N-TV.

НАТО осуществило серьёзное расширение своего присутствия в Восточной Европе после аннексии Крыма и конфликта на Юго-Востоке Украины, пишет издание, а также начало проводить учения по сокращению сроков развёртывания своих сил в кризисных ситуациях. Польша и страны Прибалтики в первую очередь были заинтересованы в наращивании сил и в принятии мер по устрашению России. При этом, командующий учениями норвежский генерал Руне Якобсен заявил, что «Единый трезубец» не отрабатывает действия против России. Основной район учений находится в 1000 километров от российской границы, поэтому «у России нет никаких оснований испытывать беспокойство», — приводит N-TV слова норвежского военного.

Однако, представители НАТО не отрицают, что учения в стране, граничащей с Россией, не случайны. Здесь делается намёк на то, что российская армия в последние время вновь начала отрабатывать участие в крупномасштабных конфликтах, отмечает издание. Например, в рамках учений «Восток» , где было задействовано почти 300 000 солдат.

Учения крупнее, чем «Единый трезубец» проводились НАТО в 1991 году, ещё до распада СССР, сообщает N-TV. Тогда в них приняло участие 125 000 военнослужащих.