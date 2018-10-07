Business Insider: НАТО приглашает Россию на свои учения — чтобы она поняла, с кем имеет дело

Члены НАТО и ряд стран-партнёров готовятся к крупнейшим совместным военным учениям за несколько десятилетий, сообщает Business Insider. Как отмечает издание, альянс «делает акцент на силе и прозрачности» и приглашает российских наблюдателей, чтобы они смогли как можно лучше усвоить послание.

Члены НАТО и ряд стран-партнёров готовятся к крупнейшим совместным военным учениям за несколько десятилетий, сообщает Business Insider.

В преддверии учений Trident Juncture, которые пройдут осенью в Норвегии и поблизости и в которых, как ожидается, примут участие 45 тыс. военнослужащих, 10 тыс. боевых машин, 60 кораблей и 150 самолетов из 31 страны, альянс «делает акцент на силе и прозрачности» и приглашает российских наблюдателей, чтобы они смогли как можно лучше усвоить послание.

Адмирал ВМС США, командующий учениями, надеется, что Россия примет приглашение.

«Но я уверен, что они захотят приехать. Это в их интересах — приехать и посмотреть, что мы делаем, — заявил адмирал Джеймс Фогго. — Они многое узнают. Я хочу, чтобы они приехали и посмотрели, насколько хорошо союзники по НАТО и их партнёры работают вместе».

«У нас есть сильное сдерживающее сообщение, которое будет отправлено, — отметил он. — Они поймут, что мы очень хорошо относимся к тому, что делаем, и это будет иметь сдерживающий эффект для любой страны, которая захочет пересечь эти границы, но в частности для одной страны».

Россия, как утверждает издание, всё ещё не приняла приглашение.

Хотя ранее сообщалось, что эти учения НАТО являются крупнейшими в истории со времён холодной войны, на самом деле, как уточнил Фогго на брифинге в пятницу, это самые масштабные учения с 2002 года.

Цель Trident Juncture, согласно брошюрам, выданным на брифинге, заключается в «том, чтобы убедиться, что силы НАТО обучены, могут работать вместе и готовы реагировать на любую угрозу с любого направления», пишет Business Insider.