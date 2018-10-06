Telegraph: американского адмирала встревожила российская «подводная угроза»

Российские субмарины бросают «открытый вызов» НАТО в Атлантике и Средиземноморье. Таким опасением с журналистами поделился высокопоставленный американский адмирал Джеймс Фогго. По словам военного, Москва активно развивает подводный флот, чтобы создать «ассиметричную» угрозу для США и их союзников, передаёт The Daily Telegraph.

Россия наращивает свои возможности подводного боя, «бросая открытый вызов» США в Атлантике и Средиземноморье. С таким предупреждением выступил высокопоставленный американский адмирал Джеймс Фогго, пишет The Daily Telegraph.

На пресс-конференции в Пентагоне Фогго, который возглавляет Объединённое командование НАТО в Неаполе, заявил, что Москва вкладывает значительные средства в развитие флота субмарин. По его словам, российские власти стремятся создать «асимметричную» угрозу для Соединённых Штатов и Североатлантического альянса.

В российском ВМФ понимают, что не обладают надводными кораблями, способными соперничать с авианосцами и другими крупными кораблями. Поэтому они продолжают исследовать и развивать свои способности в подводном пространстве. «Они видят в нём место, где существует вызов, и этот вызов — ВМС и подводный флот США», — подчеркнул Фогго.

По его информации, в настоящий момент в Чёрном и Средиземном морях действуют шесть российских дизель-электрических субмарин проекта «Палтус». Адмирал выразил опасение, что подлодки Москвы имеют на вооружении баллистические ракеты «Калибр», «которые в случае запуска из любого моря вокруг Европы… могут долететь до любой европейской столицы».

Фогго не стал распространяться о том, знают ли ВМС НАТО обо всех перемещениях российских подлодок. «Я могу сказать вам, что мы обладаем акустическим преимуществом и продолжим нашу работу», — заявил он, имея в виду технологии, позволяющие морякам отслеживать субмарины.

Адмирал также рассказал о крупнейших учениях НАТО в Норвегии со времён холодной войны. Он отметил, что главная цель манёвров, где будет отрабатываться отражение вражеской атаки на одного из членов альянса, — «послать уверенный сигнал сдерживания».