Daily Mail: британские военные оказались не способны обнаружить «смертоносные подлодки» Путина

В интервью Daily Mail источники Вооружённых сил Соединенного Королевства впервые признали, что они не могут отследить в территориальных водах передвижение российских субмарин. По словам собеседников издания, новейшие подводные лодки Москвы настолько тихие, что британские системы, в том числе сонары, их просто не замечают.

В Министерстве обороны Соединённого Королевства впервые признали, что «смертоносные российские атомные подводные лодки, обладающие передовой технологией малозаметности, скрытно скользят в британских водах», пишет Daily Mail.

По словам источников издания, новейшие высокотехнологичные субмарины Владимира Путина настолько тихие, что подводные системы обороны Альбиона, в том числе сонары, их не замечают. Всё это рождаёт пугающие ассоциации с фильмом «Охота за «Красным Октябрём».

«Движительная система новой субмарины намного технологичнее. В результате она заметно тише своих предшественниц. До сих пор российские подводные лодки, как правило, были ужасно шумными», — заявил один из собеседников Daily Mail.

Согласно полученной таблоидом информации, российские подводники составляют карту «жизненно важных» энергетических и телекоммуникационных сетей под Ла-Маншем. В случае их уничтожения Великобритания рискует «погрузиться во тьму и хаос».

Источники также рассказали изданию, что Москва проявляет интерес к «сверхсекретной базе»

Фаслейн в Шотландии. Её субмарины якобы следили за перемещением в регионе британского подводного флота.

Насколько известно Daily Mail, российская субмарина, «которая вошла в британские воды незамеченной», — это новейшая версия «Ясень-А». Вторая подводная лодка — недавно поступившее на службу судно класса «Борей-А», способное нести на борту межконтинентальные баллистические ракеты.

Эксперт по ядерным вооружениям Джон Лардж считает, что благодаря технологическому прогрессу российские субмарины стали более конкурентоспособными. Он заявил: «Русские долгое время отставали в средствах ведения подводных боёв, особенно в технологии малозаметности, но многое могло измениться. Российские командиры постоянно проверяют, как далеко они могут зайти. Они становятся всё более уверенными и агрессивными».

«В то же время Королевский ВМФ, вполне вероятно, находится в более уязвимом положении. Потому что очень много людских и прочих ресурсов сосредоточено на авианосцах», — добавил Лардж.

Ранее стало известно, что с 2015 года активность российских субмарин в водах Соединённого Королевство «возросла десятикратно». Но настоящее число и локации, которые посетили подлодки Путина, до сих пор держится в тайне по соображениям безопасности, отмечает Daily Mail.

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