Daily Star: от русской угрозы Британую защитят мини-подлодки «в стиле Бонда»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон дал согласие на покупку трёх мелководных боевых батискафов стоимостью более $100 млрд, сообщает Daily Star. Как отмечает издание, ссылаясь на свой источник, новые мини-подлодки будут отражать российскую угрозу, которая представляет собой «серьёзную проблему» для Великобритании.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон дал согласие на покупку трёх мелководных боевых батискафов «в стиле Бонда» стоимостью более $100 млрд, сообщает Daily Star.
Ядерные подлодки не подходят для использования в прибрежных районах из-за крупного размера. Но мини-подлодки позволят приближаться к цели незамеченным.
Эта высококлассная техника, как отмечает британское издание, была произведена американской компанией Teledyne Brown Engineering и уже применяется в операциях ВМС США.
Батискаф способен размещать шесть солдат и преодолевать расстояние более 190 км. Новые мини-подлодки заменят устаревающие батискафы, которые предназначены только для трёх солдат.
«Российская угроза представляет собой серьёзную проблему, и мы постоянно начеку, заботимся о том, чтобы мы были впереди; и хотя внешне они наводят страх, большинство их оборудования устарело», — заявил источник Daily Star.
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