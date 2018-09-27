Jinri Toutiao: российские военные ноу-хау для китайцев остаются лишь мечтой

Из-за экономических сложностей и нехватки средств на военные расходы Россия начала экспортировать свои технологии производства оружия, которые до недавнего времени держались в секрете, сообщает Jinri Toutiao. Однако некоторые передовые разработки в этой сфере, которые стремится заполучить Пекин, так и останутся для китайцев лишь мечтой, поскольку Москва не уступит их ни за какие деньги, уверен автор.

США и Россия на протяжении многих лет занимают лидирующие позиции в мире в сфере производства вооружений и военной техники, зарабатывая на экспорте своего оружия огромные деньги, пишет китайский информационный портал Jinri Toutiao. Однако в последнее время, по мнению автора, «Россия стала уже не так сильна, как раньше, и не может открыто противостоять американцам». Сложная ситуация в экономике и дефицит бюджетных средств подталкивают Москву к тому, чтобы начать экспортировать не только вооружения, но и свои уникальные технологии ВПК, которые раньше она бы «ни в коем случае не продала», сообщается в статье.

Тем не менее три ключевых технологии, о которых Китай давно мечтает, Россия не станет продавать ни за какие деньги, полагает автор. Прежде всего, это технология производства российских атомных подводных лодок, которая остаётся «самой передовой в мире» ещё со времён СССР.

После распада Советского Союза все лучшие разработки советских учёных и конструкторов попали в руки России, и благодаря накопленному годами опыту российские атомные подводные лодки смогли сильно обогнать конкурентов, отмечается в статье. Особенно это касается методов шумоподавления: например, атомные подлодки проекта 955 «Борей» водоизмещением 24 тыс. тонн производят шума всего лишь на 108 децибел. Эти передовые технологии позволяют российским «морским убийцам» стать ещё неприметнее, пишет Jinri Toutiao.

На втором месте среди необходимых Китаю российских военных разработок, по мнению автора, находятся межконтинентальные баллистические ракеты. В частности, российский ракетный комплекс «Сармат», обладающий «блестящей репутацией» на мировом рынке вооружений, использует баллистические ракеты с наибольшей дальнобойностью и максимальным забрасываемым весом.

Его отличительной характеристикой является не только огромная убойная сила, но и способность преодолевать самые серьёзные средства ПВО благодаря уникальной технологии «орбитальной атаки», поясняется в статье. «Сармат» может быть оснащён 10—15 ядерными ракетами. И после того, как эти ракетные комплексы будут приняты российской армией на вооружение, они смогут «отбросить тень» на крупнейшие американские города за считанные секунды, предупреждает Jinri Toutiao.

Ещё одной уникальной разработкой являются российские технологии по производству авиадвигателей, которые, как считает автор, уже фактически «обогнали своё время». Это связано с тем, что советское оружие и военная техника обычно были довольно крупными и массивными, что требовало создания мощных двигателей, поясняется в статье. Со временем технологическое преимущество в этой сфере становилось всё заметнее, и в итоге Россия стала «самым передовым производителем авиадвигателей» в мире, подчёркивает Jinri Toutiao.

В то время как в Китае эта сфера считается «слабым звеном» военной промышленности, замедляя её развитие и модернизацию, сообщается в статье. Именно поэтому, поясняет автор, Пекин так стремится заполучить новейшие российские технологии в этой сфере. «И очень жаль, что три вышеописанных вида оружия, оружия, приводящего противников в трепет, Россия не продаст ни при каких обстоятельствах», — заключает Jinri Toutiao.