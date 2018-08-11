Times: криминальные таланты — Пентагон заподозрил китайских студентов в интеллектуальном шпионаже

Америка столкнулась с «беспрецедентной угрозой своей технологической и промышленной базе» из-за усилий Китая по привлечению ценных специалистов и «похищения» ноу-хау, заявил замминистра обороны США Майкл Гриффин. Как отмечает The Times, с помощью программы «Тысяча талантов» с 2008 года Пекину удалось вернуть на родину около восьми тысяч китайцев, которые получили образование на Западе и работали в том числе в обороной промышленности, сфере высоких технологий и правительственных структурах.

Разведывательное сообщество США опасается, что Китай «похищает и присваивает интеллектуальную собственность», пишет журналист The Times Диди Танг. Это якобы происходит в рамках программы Пекина по стимулированию возвращения тысяч китайских учёных и инженеров на родину за денежное вознаграждение. Программа предоставляет китайским специалистам, работающим за границей, около $140 тысяч наличными и предлагает исследовательские гранты в размере около $700 тысяч.

Во вторник Дональд Трамп заявил, что «почти каждый китайский студент», зачисленный в американский университет, был «шпионом». В университетах США насчитывается около 300 тысяч китайских студентов, что делает их самой большой группой иностранных учащихся в стране, отмечает автор материала. В свою очередь, национальный совет по разведке США поддержал подозрения Трампа. По словам его представителей, Америка «оказала содействие законной и незаконной передаче технологий, интеллектуальной собственности и научной информации».

После запуска Пекином в 2008 году программы «Тысяча талантов», созданной для привлечения талантливых китайцев, работающих за рубежом, в Китай вернулись примерно восемь тысяч человек. Программа предоставляет такие стимулы, как работа для супругов и деньги для оплаты обучения в школе. Для возращения ценных специалистов Пекин предположительно потратил миллионы долларов. Многие из них получили образование в американских университетах и затем работали в научно-исследовательских центрах, больницах, оборонной промышленности, авиации, в сфере компьютерных технологий и в других подобных областях.

В июне заместитель министра обороны США Майкл Гриффин заявил, что «китайцы нацелились на ценных специалистов в американских университетах и исследовательских лабораториях, в том числе в предприятиях оборонно-промышленного комплекса и правительстве США». Чиновник предостерёг, что Пентагон столкнулся с «беспрецедентной угрозой своей технологической и промышленной базе», и обвинил Китай в «злоупотреблении американским открытым обществом».

На прошлой неделе агенты ФБР арестовали в Нью-Йорке китайского учёного Чжэн Сяоцина, который планировал заняться конструированием частей авиадвигателей в Китае с помощью программы «Тысяча талантов», и обвинили его в «краже технологической информации» у компании, в которой он работал. Кроме того, в этом году администрация Дональда Трампа сократила визовые сроки для китайских студентов, специализирующихся на авиации, машиностроении и производстве высоких технологий, резюмирует автор The Times.