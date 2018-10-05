СТРАНА.ua: Украина ответит России «серьёзными учениями» в Азовском море
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил о проведении ВСУ масштабных учений в Азовском море, передаёт «Страна.ua».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил о проведении ВСУ масштабных учений в Азовском море, передаёт «Страна.ua».
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает kp.ru со ссылкой на МЧС России.
Германия вслед за Нидерландами, Британией и США обвинила Россию в причастности к масштабным кибератакам.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов заявил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит Россию в середине октября.
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает первое место среди представителей лиги по колисчеству подписчиков в социальных сетях.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы международной организации Sport for All Яниса Кузинса о том, что России и Украине предложили провести товарищеский матч по футболу в честь 27-й годовщины установления дипломатических отношений.
Посол России в Италии и Сан-Марино Сергей Разов в беседе с «Известиями» рассказал об отношениях Москвы и Сан-Марино.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщения о приостановке поставки российских Су-35 Индонезии.
В МВД России рассказали, за что чаще всего штрафовали автомобилистов с начала 2018 года. Об этом сообщает m24.
Южное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку из-за смерти в международном аэропорту Платов 55-летнего жителя Ялты, потерявшего сознание на борту самолёта Симферополь — Санкт-Петербург. Об этом сообщает kp.ru.
В Госдуме разработали поправки ко второму чтению законопроекта о выдаче электрошокеров охранникам общественного транспорта, сообщают «Известия».
Всероссийские соревнования по самбо «Памяти героев-пограничников — мемориал заслуженного тренера России В.Г. Тюлькевича» пройдут 6—7 октября в Хабаровском крае.
Народная артистка Украинской ССР Неонила Крюкова умерла на 75-м году жизни. Об этом в своём Twitter сообщил украинский лидер Пётр Порошенко.
Патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв» вошли в состав Черноморского флота, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виталий Степанов прокомментировал решение исполкома организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
В Новосибирской области завели уголовное дело из-за смерти новорождённого ребёнка в Бердской городской больнице, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Евросоюзе есть страны, которые «настроены фанатично» против энергетического снабжения из России. Об этом в интервью RT заявил специальный советник премьер-министра Греции Димитриос Веланис.
Первый в России музей архитектурной художественной керамики «Керамарх» открывается в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».
В Томске прокуратура совместно с пожарными проверила исправительные колонии города, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Выявлены нарушения.
Туристка круизного лайнера госпитализирована в Камчатскую краевую больницу в Петропавловске-Камчатском, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Канске завершили расследование уголовного дела в отношении врача-анестезиолога, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Красноярскому краю. Материалы направлены в суд с обвинительным заключением.
Французского политика, основателя партии «Национальный фронт» (теперь «Национальное объединение») Жана-Мари Ле Пена выписали из больницы.
Антидопинговый комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение о дисквалификации словенской биатлонистки Теи Грегорин за нарушение антидопинговых правил.
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, комментируя в разговоре с RT подписание контракта на поставку комплексов С-400 в Индию, рассказал, что США, вероятно, не оставят это событие без внимания.
Россия может присоединиться к независимой от Соединённых Штатов платёжной системе, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Президент Сербии Александр Вучич в программе SophieCo рассказал о том, присоединится ли Сербия к санкциям Европейского союза в отношении России.
Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер заявил, что у него в России есть сеть информаторов.
Стали известны самые популярные станции нового участка Солнцевской линии Московского метрополитена, сообщает портал мэра и правительства.
В Службе безопасности Украины заявили, что с начала 2018 года по «заданию спецслужб России» на украинские объекты инфраструктуры было совершено 35 хакерских атак.
Московский ЦСКА одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Международные резервы России составили на 1 октября $459,163 млрд против $460,615 млрд на 1 сентября. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Банка России.
Апелляционные жалобы на приговор Владиславу Рябухину, который дал сдачи напавшим на него спортсменам, рассмотрят 23 октября на Урале. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката Сергея Колосовского.
Фестиваль единоборств «Турнир имени В.А. Соловьёва» пройдёт в Санкт-Петербурге 7 октября, сообщает Nation News.
Спасатели предупредили водителей о скользких дорогах в Коми в ближайшие выходные — 6 и 7 октября, сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС.
Всероссийская акция Минздрава «Тест на ВИЧ: Экспедиция» состоится в Краснодарском крае 8—11 октября, сообщает kp.ru.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как проходит сгонка веса сына перед официальным взвешиванием накануне боя с ирландцем Конором Макгрегором.
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в беседе с kp.ru рассказал, где можно сделать прививку от гриппа.
Министерство финансов России предложило повысить минимальную розничную цену на водку в 2019 году. Об этом говорится в проекте изменений в приказ ведомства о минимальных ценах на закупку, поставку и розничные продажи крепкого алкоголя.
Власти Тверской области объявили 6 и 7 октября днями траура по 13 погибшим в крупной аварии с участием маршрутного такси в Калининском районе.
Президент Сербии Александр Вучич в программе SophieCo рассказал, что для разрешения ситуации, существующей в отношениях Сербии и Косова, необходимо прийти к компромиссу.
На заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утверждён список арбитров от России в лист Международной федерации футбола (ФИФА) на 2019 год.
Осуждённый в России украинский режиссёр Олег Сенцов сообщил, что прекратит голодовку с субботы, 6 октября.
В результате дорожно-транспортного происшествия в Кемеровской области погибли три человека, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о реакции СМИ на его отношение к России и КНДР.
Никто не имеет права мешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил в интервью RT специальный советник премьер-министра Греции Димитриос Веланис.
Московский ЦСКА одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала одиннадцатиклассникам одной из московских школ об основных принципах, которые приведут человека к успеху.
Женская сборная России заняла четвёртое место по итогам шахматной олимпиады, которая прошла в грузинском Батуми.
Американская компания Westinghouse сообщила, что не обнаружила свидетельств, указывающих на успешность попыток взлома систем. Об этом РИА Новости заявила представитель компании Сара Касселла.
Мужская сборная России заняла третье место по итогам шахматной олимпиады, которая прошла в грузинском Батуми.
Президент Сербии Александр Вучич в программе SophieCo рассказал о темах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.