СТРАНА.ua: Украина ответит России «серьёзными учениями» в Азовском море

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов объявил о проведении ВСУ масштабных учений в Азовском море. Как передаёт «Страна.ua», таким образом Украина планирует отреагировать на запланированные учения России в Азовском море.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил о проведении ВСУ масштабных учений в Азовском море, передаёт «Страна.ua».

«Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море», — сказал Турчинов, отвечая на вопрос какие Киев предпримет действия в ответ на запланированные учения России в Азовском море. По его словам, кроме усиления береговой охраны, также предусмотрено наращивание авиационной компоненты.

Как напоминает издание, накануне Турчинов сообщил, что Украина продолжит расширять военное присутствие в Азовском море для отражения «возможной агрессии». В частности, в регионе уже создана корабельно-катерная группа.