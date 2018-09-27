Stratfor: Украина и Россия переносят конфликт в Азовское море

По мере того как растёт риск обострения ситуации на востоке Украины, также увеличивается и возможность морских столкновений между Киевом и Москвой на Азовском море. Как пишет Stratfor, вопросы об использовании моря будут выходить на первый план в свете более широкого противостояния между Кремлём и Западом, особенно когда Вашингтон размышляет о том, стоит ли более решительно вступать в конфликт на стороне Киева.

16 сентября украинское правительство объявило о планах создать до конца года военно-морскую базу на Азовском море. Как пишет Stratfor, данные заявления звучат на фоне наращивания на Азовском море военных сил как Украины, так и России, что частично спровоцировано строительством Москвой моста между Крымом и материковой Россией. В результате роста напряжённости в Азовском море теперь вполне возможно обострение, особенно если свой вклад в конфликт также внесут Соединённые Штаты.

Как продолжает издание, 8 сентября Украина объявила о размещении двух бронированных артиллерийских катеров в портовом городе Бердянске. Это произошло примерно через неделю после того, как командующий украинскими военно-морскими силами сказал, что страна отправит в район моря больше кораблей, морских пехотинцев и артиллерии.

А чтобы поддержать наращивание группировки военно-морского флота, командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Сергей Попко 12 сентября заявил, что Украина будет держать сухопутные войска вблизи моря на фоне планов создания постоянных структур территориальной обороны и размещения ракетных и артиллерийских сил, а также военно-воздушных сил «для обеспечения надёжной защиты побережья». В свою очередь Россия, как сообщается, в последние месяцы перебросила из Каспийского в Азовское море, по меньшей мере, 10 боевых кораблей и до 40 патрульных катеров.

Киев также страдает от того, что после 2014 года потерял портовый город Севастополь, что заставило украинские власти перенести свою основную военно-морскую базу в Одессу. С тех пор как Киев потерял Крым, Азовское море имеет решающее значение для экономики Украины, поскольку через водоём теперь проходит 80% экспорта страны. Но строительство Москвой нового моста через Керченский пролив, единственный проход между Азовским и Чёрным морями, сократило грузоперевозки в украинские порты — и спровоцировало наращивание обеими странами военной мощи.

Технически и Украина, и Россия имеют возможность свободного пользования водами Азовского моря в соответствии с соглашением 2003 года, но с момента начала строительства моста в апреле 2015 года Москва стала подвергать украинские суда своим собственным процедурам для получения разрешения на пересечение пролива. Министерство транспорта России периодически закрывало доступ всем украинским судам после июльского приказа 2017 года, который позволяет России в течение определённого периода времени запрещать доступ в Азовское море любым судам, кроме российских военных кораблей.

В результате грузопоток из Мариуполя сократился на 27% — с более чем 8,9 млн тонн в 2015 году до 6,5 млн тонн в 2017 году, а из Бердянска — на 47%, с 4,5 млн тонн в 2015 году до всего лишь 2,4 млн тонн в 2017 году.

Наращивание военной мощи и рост напряжённости между Россией и Украиной на море происходят на фоне более широкого противостояния между Москвой и Западом за саму Украину. По мнению автора статьи, Госдепартамент США осудил предполагаемое «преследование Россией международного судоходства» в Азовском море, в то время как пресс-секретарь департамента Хизер Науэрт обвинила Россию в попытке дестабилизировать Украину посредством создания помех торговым кораблям.

На этом фоне спецпосланник США на Украине Курт Волкер на прошлой неделе посетил Киев и заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки большего количества летального оружия, хотя пока не ясно, будет ли такое оружие иметь прямую связь с Азовским морем. Как и в случае конфликта на востоке Украины, позиция США по вопросу поддержки Украины в наращивании ею сил в Азовском море будет иметь решающее значение в урегулировании растущей напряжённости в украинском конфликте.

Как заключает издание, в краткосрочной перспективе Соединённые Штаты мало что могут реально сделать в отношении ВМС Украины, потому что они попросту слишком слабы в сравнении с российскими. Однако если Соединённые Штаты решат продемонстрировать свою поддержку Украине более осязаемо, — например, отправив военно-морские суда для посещения азовских портов страны, — это способно изменить характер конфликта.

Точно так же, как растёт риск эскалации сухопутного конфликта на востоке Украины, по мере развертывания военно-морских сил в Азовском море увеличивается и потенциальная возможность морских столкновений между Киевом и Москвой. Вопросы об использовании моря будут вырисовываться в свете более широкого противостояния между Кремлём и Западом за Украину, особенно когда Вашингтон размышляет о том, стоит ли более решительно вступать в конфликт на стороне Киева, подводит итог американское издание.