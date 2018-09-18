Вести: пьяный житель Херсона атаковал арестованное российское судно

Российское судно «Механик Погодин», арестованное Украиной, было взято на таран катером под управлением жителя Херсона. Как пишут «Вести», вряд ли мотивом действий мужчины было желание «насолить российским оккупантам», поскольку он находился в нетрезвом состоянии и просто не заметил препятствие в темноте.

Арестованное в Херсоне российское судно «Механик Погодин» взял на таран местный житель, управляя катером с символическим названием «Крым». Как пишут «Вести», в результате столкновения лодку отбросило на причал, управлявший ею мужчина попал в больницу с рваной раной на затылке и множественными ушибами. Причины аварии на воде устанавливаются.

Однако, как отмечает издание, вряд ли мотивом действий херсонца было желание «насолить российским оккупантам» путём повреждения грузового судна. Всё вышло куда более банально: мужчина управлял лодкой в нетрезвом состоянии.

В темноте он слишком поздно заметил, что перед ним находится препятствие, и не успел повернуть либо затормозить, за что и поплатился собственным здоровьем.