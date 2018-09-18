Вести: пьяный житель Херсона атаковал арестованное российское судно

12:20
В Совфеде назвали беспрецедентными провокационные действия Израиля в Латакии
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление Минобороны России о том, что, прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.
12:19
Установлены причастные к беспорядкам под зданием Генпрокуратуры Украины
Полиция установила личности семерых причастных к беспорядкам под зданием Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, заявил глава Нацполиции Сергей Князев.
12:19
В ЦИК России заявили о получении жалоб от кандидатов в губернаторы Приморья
Центризбирком России получил жалобы от кандидатов в губернаторы Приморского края касательно состоявшегося 16 сентября второго тура выборов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
12:12
ЦСКА вылетел в Чехию на матч Лиги чемпионов без Магнуссона и Абеля Эрнандеса
Московский ЦСКА вылетел в Прагу на матч Лиги чемпионов с «Викторией» из города Пльзень.
12:11
В Кремле проанализируют ситуацию со сбитым у берегов Сирии российским Ил-20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проанализируют ситуацию с российским самолётом Ил-20, сбитым у берегов Сирии в результате провокационных действий Израиля.
12:05
Киев договорился с МВФ о постепенном повышении цены на газ для населения Украины
Украинские власти договорились с Международным валютным фондом (МВФ) о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.
12:04
В Госдуме прокомментировали крушение российского самолёта Ил-20 в Латакии
Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал в разговоре с RT заявление Минобороны России о том, что, прикрываясь российским самолётом Ил-20, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.
12:01
Валерий Бганба назначен премьер-министром Абхазии
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о назначении бывшего спикера парламента Абхазии Валерия Бганбы премьер-министром республики. Об этом сообщает ТАСС.
12:00
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных при крушении Ил-20
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих в результате крушения Ил-20 у берегов Сирии.
11:57
Глава ФИФА выразил сомнения в проведении матчей чемпионата Испании в США
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о своём отношении к идее проводить некоторые матчи чемпионата Испании в США.
11:52
«Формула-1» продала спонсорские права букмекерским конторам за $100 млн
Компания Liberty Media, управляющая «Формулой-1», разрешила букмекерским конторам становиться спонсорами гоночной серии.
11:51
Шойгу возложил вину за сбитый Ил-20 на Израиль
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой израильского Минобороны Авигдором Либерманом инцидент со сбитым российским самолётом Ил-20, в результате которого погибли 15 военнослужащих России.
11:48
Глава Исполкома СНГ: непродление Киевом договора о дружбе с Россией негативно скажется на украинцах
Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что прекращение Киевом действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией негативно скажется на гражданах Украины.
11:41
К месту крушения российского Ил-20 направлено судно с глубоководными аппаратами
К месту крушения российского Ил-20 у берегов Латакии направлено судно «Селигер» с глубоководными аппаратами. Об этом сообщает Минобороны России.
11:37
Тарасенко одержал победу на выборах губернатора Приморья
Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко победил во втором туре выборов губернатора Приморского края, набрав 49,55% голосов.
11:34
Обнаружено место падения российского Ил-20 у берегов Латакии
В Минобороны России заявили об обнаружении места падения российского Ил-20 у берегов Латакии.
11:33
Теннисист Южный: не хочу, чтобы дети прожили мою жизнь
Российский теннисист Михаил Южный подвёл итоги своей профессиональной карьеры, которая завершится после окончания турнира в Санкт-Петербурге.
11:28
Порошенко приглашён на саммит глав государств СНГ
Президент Украины Пётр Порошенко приглашён на саммит глав государств СНГ, который состоится в Душанбе 28 сентября.
11:18
В посольстве Израиля отказались комментировать инцидент с Ил-20 в Сирии
В посольстве Израиля в Москве отказались комментировать ситуацию с российским самолётом Ил-20 в Сирии.
11:17
Первые леди КНДР и Южной Кореи посетили детскую больницу в Пхеньяне
Первые леди Южной Кореи и КНДР Ким Чжон Сук и Ли Соль Чу посетили детскую больницу и консерваторию в северокорейской столице.
11:16
Тутберидзе: Медведева хорошо выступила на Олимпиаде благодаря Загитовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, благодаря кому россиянка Евгения Медведева хорошо выступила на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где заняла второе место в женском одиночном разряде.
11:02
Экс-тренер сборной России по футболу подал в суд на бывшего президента Албании
Экс-тренер сборной России по футболу, ныне возглавляющий сборную Албании, Кристиан Пануччи подал в суд на бывшего президента страны Буяра Нишани.
11:01
Минобороны России оставляет за собой право на адекватный ответ после действий ВВС Израиля
В Минобороны России заявили, что оставляют за собой право на адекватные ответные меры после того, как из-за действий Израиля над Средиземным морем был сбит ракетой сирийских ПВО российский Ил-20.
10:59
Более 30 человек отравились едой в больнице в Твери
По меньшей мере 30 пациентов и двое сотрудников больницы в Твери отравились больничной пищей, сообщили в Следственном комитете. По данному факту возбуждено уголовное дело.
10:45
Минобороны: российский Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО
Российский самолёт Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит ракетой комплекса ПВО Сирии.
10:44
СМИ: Во Франции отрицают причастность к инциденту с российским самолётом в Сирии
В Министерстве Вооружённых сил Франции заявили, что не имеют отношения к инциденту с российским самолётом Ил-20, который пропал с радаров у берегов Сирии. Об этом сообщает France Soir со ссылкой на информированные источники.
10:43
Тренер «Ахмата» Рахимов рассказал, с чем связаны изменения в игре Глушакова
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, с чем могут быть связаны изменения в игре капитана и полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова.
10:33
Китай примет контрмеры в ответ на новые пошлины со стороны США
Китай примет контрмеры в отношении Соединённых Штатов после установления американской стороной пошлин на $200 млрд на импортируемые из КНР товары.
10:31
В результате ДТП с участием автобуса в Турции погибли семь человек
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Центральной Турции погибли по меньшей мере семь человек, ещё 28 получили травмы. Об этом сообщает Anadolu.
10:28
Федерация бокса России назначила пожизненные стипендии олимпийским чемпионам
Федерация бокса России (ФБР) на совете чемпионов приняла решение назначить пожизненные стипендии победителям Олимпийских игр.
10:24
Синоптики рассказали, когда в столицу придёт настоящая осень
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, когда жителям средней полосы России ожидать наступления настоящей осени.
10:18
В избирком Приморья поступило более 80 жалоб по выборам главы региона
Избирком Приморского края получил более 80 жалоб на возможные нарушения в ходе выборов губернатора региона.
10:13
Глушаков высказался по поводу лайка поста актёра Назарова в Instagram
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков опроверг обвинения в том, что ему понравилось видео актёра Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.
10:11
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
10:07
Пять человек погибли при взрыве газового баллона в автобусе в Узбекистане
Пять человек погибли и 21 получил ранения в результате взрыва газового баллона в автобусе в Узбекистане. Об этом сообщили в МЧС республики.
10:02
Болельщики «Спартака» составили петицию в поддержку Карреры
Болельщики московского «Спартака» составили петицию в поддержку главного тренера футбольной команды Массимо Карреры.
10:02
В США на поле для гольфа убита 22-летняя гольфистка
Гольфистка Селия Баркин Аросамена была найдена мёртвой на поле для гольфа в городе Эймсе в американском штате Айова.
09:55
Источник: в Москве ограбили актёра Игоря Яцко
В столице неизвестные ограбили заслуженного артиста России Игоря Яцко, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
09:47
Шарапова заявила, что ей нужно больше времени для восстановления после травмы
Российская теннисистка Мария Шарапова подтвердила своё решение досрочно завершить сезон из-за травмы и снятие с турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине и Тяньцзине, а также с Кубка Кремля в Москве.
09:45
Правительство включило магазины в центре Москвы в пилотный проект по такс-фри
Правительство России расширило список магазинов, при покупке товаров в которых иностранцы, выезжая из страны, смогут получать компенсацию по налогу на добавленную стоимость (НДС).
09:40
Генсек ШОС назвал борьбу с терроризмом ключевым приоритетом организации
Борьба с терроризмом остаётся ключевым приоритетом Шанхайской организации сотрудничества, заявил во время выступления в Шанхае генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.
09:33
Чесноков: Шарапова готова к созданию семьи
Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков предположил, что Мария Шарапова может задумываться о создании семьи и рождении ребёнка.
09:25
Россиянки Родина и Гаспарян вышли во второй круг теннисного турнира в Сеуле
Россиянки Евгения Родина и Маргарита Гаспарян вышли во второй круг теннисного турнира в южнокорейском Сеуле.
09:17
МИД Ирана приветствует решение Путина и Эрдогана по сирийскому Идлибу
Министерство иностранных дел Ирана приветствует решение президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о создании в районе сирийского Идлиба демилитаризованной зоны.
09:15
Чесноков назвал причину досрочного завершения Шараповой сезона
Известный в прошлом теннисист и тренер Андрей Чесноков прокомментировал досрочное завершение сезона Марией Шараповой.
09:06
СМИ: В российский танкер «Механик Погодин» врезалась моторная лодка «Крым»
Моторная лодка «Крым» под управлением мужчины, который, как предполагается, находился в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в арестованный на Украине российский танкер «Механик Погодин», сообщает «Новый день».
09:03
Япония призвала КНДР перейти к конкретным шагам по ядерному разоружению
Японское правительство призвало лидера КНДР Ким Чен Ына перейти к конкретным шагам по выполнению достигнутых ранее договорённостей по ядерному разоружению после саммита с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.
09:00
Шарапова может завершить карьеру в 2019 году
Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков рассказал, что Мария Шарапова может завершить карьеру по окончании следующего сезона.
08:57
СМИ: Пекин пересмотрит планы по торговым переговорам с Вашингтоном из-за новых пошлин
Китай может отменить торговые переговоры с Соединёнными Штатами вследствие введённых Белым домом пошлин на $200 млрд в отношении Пекина.
08:45
Сериал «Игра престолов» стал лауреатом премии «Эмми»
Телесериал «Игра престолов» получил главную телевизионную премию США «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал».