112 Украина: Порошенко приостановил договор о дружбе с Россией

Пётр Порошенко ввёл в действие решение о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. Как передаёт «112 Украина», до 30 сентября Киев проинформирует Москву о данном решении, а Порошенко внесёт в парламент соответствующий законопроект.

Пётр Порошенко ввёл в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. Как передаёт «112 Украина», об этом говорится на сайте администрации украинского президента.

По словам представителя президента в Верховной раде Ирины Луценко, МИД Украины до 30 сентября проинформирует Россию, а Порошенко внесёт в парламент соответствующий законопроект.

«До 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД Украины, а главой государства будет внесён в парламент соответствующий законопроект в соответствии со статьёй 24 закона Украины «О международных договорах Украины», — говорится в сообщении.

Также, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать Организацию объединённых наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией, подписанного 31 мая 1997 года, и об основаниях его прекращения.

Как напоминает телеканал, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной был ратифицирован Верховной радой в январе 1998 года. Документ закреплял принципы стратегического партнёрства, признавал нерушимость существующих границ, уважение территориальной целостности и содержал взаимное обязательство не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.