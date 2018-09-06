Wirtualna Polska: лучше поздно, чем никогда, — Украина наконец-то перестанет «дружить» с Россией

Власти Украины сообщили, что договор о дружбе с Россией будет расторгнут. Это правильный шаг, но предпринят он слишком поздно, пишет польская журналистка Майя Колодзейчик. На портале Wirtualna Polska она отмечает, что это не поможет остановить войну, но позволит привести правовую базу в соответствие с реальностью, которая сложилась в отношениях между двумя государствами.

Расторжение договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией Порошенко перенёс на начало избирательной кампании. По мнению международного юриста Геннадия Друженко, это хороший, однако запоздалый шаг. После трагедии под Иловайском в 2014 году договор о дружбе с Россией, говорящий о нерушимости границ, а также об отношениях в духе добрососедства, был прямо-таки обесчестен и «залит кровью украинских солдат», пишет на портале Wirtualna Polska польская журналистка Майя Колодзейчик.

Однако следует обратить внимание на тот факт, что до этого времени Порошенко не проявлял инициативы расторгнуть законно действующий договор о дружбе с Россией. Вследствие этого договор начал использоваться как очередной российский аргумент на международной арене, который должен доказать, что Россия и Украина являются большими стратегическими партнёрами, продолжает автор.

По мнению юриста, действие настоящего договора можно приостановить двумя способами. Первый основывается на принятии соответствующего закона, а затем информировании об этом России. По мнению эксперта, существует, однако, более простая процедура. Договор между сторонами был заключён на период 10 лет, и в последних пунктах документа находится примечание о том, что документ автоматически продлевается на 10 лет, если ни одна из сторон не проинформирует вторую о желании его расторжения.

Следуя этим путём, президент может поручить МИД Украины проинформировать Россию в октябре, то есть за полгода до истечения второго десятилетнего срока договора, что не хочет его продлевать. Этот шаг не поможет остановить войну, но позволит гармонизировать правовую базу в соответствии с реальностью, отмечает журналист и напоминает, что Пётр Порошенко 28 августа объявил, что Украина расторгнет заключённый с Россией договор о дружбе. В ближайшее время МИД Украины представит документы, необходимые для аннулирования договора.