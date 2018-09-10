Порошенко заявил, что Украина научилась взламывать военные спутники России

Пётр Порошенко заявил, что украинские военные научились перехватывать данные с российских спутников. Как пишет «СТРАНА.ua», по его словам, на Украине уже создана очень сильная школа специалистов по компьютерным и спутниковым технологиям, однако подробности украинский президент так и не раскрыл.

Пётр Порошенко во время своей рабочей поездки в Винницу рассказал о том, что украинские военные научились перехватывать данные с российских спутников.

Как пишет «СТРАНА.ua», по его словам, во время одного из очередных обострений в Донбассе украинские военные оперативно обнаружили готовящуюся атаку и «своевременно подтянули резервы и встретили врага». Украинский президент отметил, что в этом им помогли данные разведки и спутниковые снимки.

«Мы задействовали много специалистов — и компьютерщиков, и по спутниковым технологиям — и сделали перехват с российских спутников, и это означает, что на Украине уже создана очень сильная школа», — подчеркнул Порошенко.

Как отмечает издание, других подробностей украинский президент не раскрыл.