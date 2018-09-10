Порошенко заявил, что Украина научилась взламывать военные спутники России

13:15
Китай предупредил об ответных мерах в случае введения новых пошлин со стороны США
Китайские власти примут ответные меры в случае введения Соединёнными Штатами очередных пошлин в отношении Пекина, сообщил представитель китайского МИД Гэн Шуан.
13:06
Евро превысил 81 рубль впервые с марта 2016 года
Курс евро впервые с марта 2016 года превысил 81 рубль, свидетельствуют данные торгов.
13:06
Джокович высказался о конфликте Cерены Уильямс с судьёй финала US Open
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал конфликт американки Серены Уильямс с судьёй финального матча US Open в женском одиночном разряде.
13:02
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при нападении мужчины на Курском вокзале
Пострадавшие при нападении вооружённого ножом мужчины в здании Курского вокзала в Москве находятся в реанимации.
12:47
Гонщик Moto2 дисквалифицирован за то, что на ходу нажал на ручку тормоза мотоцикла соперника
Итальянец Романо Фенатти, выступающий за команду Snipers Team, дисквалифицирован на две гонки за неспортивное поведение во время 13-го этапа чемпионата мира по мотогонкам в классе Moto2 Гран-при Сан-Марино.
12:46
Актёр из «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин попал в ДТП
Российский актёр Сергей Селин, известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», попал в ДТП в центре Санкт-Петербурга.
12:46
СМИ сообщили о стрельбе в ночном клубе в американском Мемфисе
По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в американском городе Мемфис в штате Теннесси, сообщает WREG News Channel 3.
12:40
В России создан Национальный координационный центр для борьбы с кибератаками
ФСБ России создала Национальный центр, который будет координировать борьбу с кибератаками на критическую инфраструктуру.
12:31
Названы сроки устранения пустот под стартовым комплексом космодрома Восточный
Госкорпорация «Роскосмос» устранит пустоты под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный до 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
12:25
Путин оценил итоги прошедших в России выборов
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в прошедших в стране выборах.
12:23
В исполкоме УЕФА назвали здравым предложение отказаться от правила выездного гола
Вице-президент Турецкой футбольной федерации, член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Сервет Ярдымджы высказал мнение о предложении отменить правило выездного гола.
12:23
В бундестаге исключили возможность удара Германии по войскам Сирии
Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес исключила возможность участия Вооружённых сил ФРГ в военных действиях в отношении правительственных сил Сирии.
12:14
Путин поручил проработать вопрос по базам на Дальнем Востоке для подготовки спортсменов к ОИ
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос строительства и реконструкции спортивных баз на Дальнем Востоке для подготовки российских олимпийцев к летней Олимпиаде 2020 года в Токио и зимним Играм 2022 года в Пекине.
12:04
Каноист Штокалов рассказал, что ждёт решения МОК о дате награждения бронзовой медалью Игр-2016
Российский каноист Илья Штокалов рассказал, что до сих пор не получил бронзовую награду Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
12:04
Эксперт назвал фарсом слова Порошенко о «перехвате» данных российских спутников
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал RT слова президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что украинские специалисты научились «перехватывать» данные с российских спутников.
11:57
В полиции рассказали подробности ДТП с участием кортежа Додона
Виновником ДТП с участием президента Молдавии Игоря Додона, предположительно, является водитель грузовика, который выехал на встречную полосу и столкнулся с официальным кортежем. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Молдавии.
11:49
Вице-президент РФС считает, что результат матча Россия — Чехия не имеет особого значения
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин поделился ожиданиями от контрольного матча между сборными России и Чехии.
11:42
Куба назвала дискриминационными санкции в отношении России
Куба осуждает санкции в отношении России, так как они носят дискриминационный характер, заявил кубинский посол в России Херардо Пеньяльвер Порталь.
11:39
Фигуристка Столбова сообщила, что приступила к тренировкам с новым партнёром
Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи 2014 года в парном катании Ксения Столбова рассказала, что приступила к тренировкам с новым партнёром.
11:35
Эксперт прокомментировал итоги единого дня голосования
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с RT рассказал об особенностях единого дня голосования, который прошёл 9 сентября.
11:25
СМИ сообщили о взрыве в штаб-квартире нефтяной компании в Ливии
Взрыв произошёл в штаб-квартире ливийской Национальной нефтяной корпорации в городе Триполи. Об этом сообщает Al Arabiya.
11:22
СМИ: Бывший футболист «Арсенала» избил водителя такси в Дании
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Никлас Бендтнер, ныне выступающий за норвежский «Русенборг», избил водителя такси в Дании.
11:19
Итоги выборов отменены на шести участках в регионах России
Итоги выборов отменены на шести участках в регионах России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге по итогам единого дня голосования.
11:14
Пушилин сложил полномочия депутата Народного совета ДНР
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сложил полномочия депутата Народного совета, сообщили в пресс-службе парламента.
11:04
Пеле поздравил Наоми Осаку с победой на US Open
Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил японскую теннисистку Наоми Осаку с победой на турнире серии Большого шлема — US Open.
11:01
ЦИК: второй тур выборов глав регионов должен пройти в четырёх субъектах России
Второй тур выборов глав регионов должен пройти в Хабаровском и Приморском краях, Республике Хакасия и Владимирской области. Об этом заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
10:56
Газзаев сомневается, что Терри сможет показывать в «Спартаке» тот уровень, который у него был в «Челси»
Депутат Государственной думы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение о возможном переходе в «Спартак» английского защитника Джона Терри.
10:48
В России задержан член ИГ, который готовил убийство одного из лидеров ДНР по заданию СБУ
Федеральная служба безопасности России задержала на территории Смоленской области члена террористической организации «Исламское государство»*, который по заданию СБУ и «Правого сектора»** планировал убийство одного из лидеров ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики.
10:47
Дель Потро признался, что не сдержал слёз после поражения в финале US Open
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису.
10:46
Путин призвал комплексно решать проблему возможной нехватки кадров на Дальнем Востоке
Российский президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета призвал комплексно решать проблему нехватки кадров на Дальнем Востоке, которая может возникнуть в будущем.
10:38
Газзаев призвал не впадать в эйфорию из-за победы сборной России над Турцией в матче Лиги наций
Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Государственной думы Валерий Газзаев высказал мнение о победе национальной команды над Турцией в матче Лиги наций УЕФА.
10:31
В МИД заявили, что Россия не может игнорировать агрессию боевиков в Идлибе
Россия не может игнорировать агрессию террористов, которые окопались в сирийском Идлибе, воспользовавшись созданием зоны деэскалации. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
10:21
Путин назвал увеличение численности населения главной задачей Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин выразил озабоченность демографическими проблемами на Дальнем Востоке, он также назвал их решение главным приоритетом для региональных властей.
10:15
Воробьёв побеждает на выборах главы Подмосковья
Кандидат от партии «Единая Россия» и действующий губернатор Московской области Андрей Воробьёв лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов.
10:08
Министр внешнеэкономических дел КНДР прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Ким Ён Чжэ прибыл с визитом во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.
10:03
Курс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года
Курс доллара превысил 70 рублей на открытии торгов впервые с марта 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
10:00
Джокович стал третьей ракеткой мира после победы на US Open
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 10 сентября рейтинг спортсменов.
09:54
Новак встретится с министром энергетики США 13 сентября в Москве
Глава Минэнерго России Александр Новак намерен провести встречу с министром энергетики США Риком Перри 13 сентября в Москве.
09:51
Осака поднялась на седьмое место в мировом рейтинге теннисисток WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 10 сентября.
09:43
Эксперт оценил результаты единого дня голосования
Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин прокомментировал в беседе с RT результаты единого дня голосования, который состоялся в России 9 сентября.
09:37
Джокович прокомментировал победу над дель Потро в финале US Open
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро в финале Открытого чемпионата США по теннису.
09:35
СМИ: Трамп изучает возможные меры в отношении Ирана и России в Сирии
Президент США Дональд Трамп изучает возможные меры в отношении Ирана и России в Сирии, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
09:20
Напавшего на людей в здании Курского вокзала мужчину обследуют медики
Мужчину, который с ножом напал на пассажиров на Курском вокзале в Москве, направят на медицинское освидетельствование. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.
09:17
Галлас рассказал, что Моуринью вмешивался в личную жизнь игроков «Челси»
Бывший защитник лондонского «Челси» Вильям Галлас рассказал, как Жозе Моуринью, возглавлявший клуб, вмешивался в личную жизнь футболистов.
09:05
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, а также проведения ряда встреч с иностранными лидерами.
09:02
Моор побеждает на выборах главы Тюменской области
Врио главы Тюменской области Александр Моор лидирует на губернаторских выборах после обработки 100% протоколов.
08:55
Компания — судовладелец танкера «Механик Погодин» обратилась к Порошенко
Компания «В.Ф. Танкер», судовладелец российского танкера «Механик Погодин», обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
08:52
Глава WTA выступил с заявлением в связи с событиями в финале US Open в женском одиночном разряде
Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выступил с официальным заявлением о событиях, произошедших в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой.
08:42
Глава Амурской области заверил, что пустоты под космодромом Восточный будут ликвидированы
Глава Амурской области Василий Орлов заверил, что строители ликвидируют пустоты, обнаруженные под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный.
08:39
Тренер сборной Германии по футболу заявил, что ему нравится Лига наций
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв высказал мнение о Лиге наций УЕФА.