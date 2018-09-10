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Порошенко заявил, что Украина научилась взламывать военные спутники России

Материал представлен в переводе ИноТВ
Пётр Порошенко заявил, что украинские военные научились перехватывать данные с российских спутников. Как пишет «СТРАНА.ua», по его словам, на Украине уже создана очень сильная школа специалистов по компьютерным и спутниковым технологиям, однако подробности украинский президент так и не раскрыл.
Порошенко заявил, что Украина научилась взламывать военные спутники России
Reuters

Пётр Порошенко во время своей рабочей поездки в Винницу рассказал о том, что украинские военные научились перехватывать данные с российских спутников.

Как пишет «СТРАНА.ua», по его словам, во время одного из очередных обострений в Донбассе украинские военные оперативно обнаружили готовящуюся атаку и «своевременно подтянули резервы и встретили врага». Украинский президент отметил, что в этом им помогли данные разведки и спутниковые снимки. 
 
«Мы задействовали много специалистов — и компьютерщиков, и по спутниковым технологиям — и сделали перехват с российских спутников, и это означает, что на Украине уже создана очень сильная школа», — подчеркнул Порошенко.
 
Как отмечает издание, других подробностей украинский президент не раскрыл.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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