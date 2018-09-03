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Левый берег: Порошенко запретит Черноморскому флоту России базироваться в Севастополе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пётр Порошенко внёс в Верховную раду Украины обещанный законопроект с поправками в Конституцию. Как пишет «Левый берег», данные поправки закрепят курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО и запретят базирование Черноморского флота России в Севастополе.
Левый берег: Порошенко запретит Черноморскому флоту России базироваться в Севастополе
Reuters

Президент Пётр Порошенко внес в Верховную раду обещанный законопроект с поправками в Конституцию. Как передаёт «Левый берег», они закрепят курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО и запретят базирование Черноморского флота России в Севастополе. 

«Сегодня президент Украины зарегистрировал изменения в Конституцию в части закрепления европейского и евроатлантического курса Украины. Изменения будут внесены в статьи 85, 102, 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной рады, президента и кабмина по закреплению европейского и евроатлантического направления», — заявила представитель президента в Раде Ирина Луценко. 
 
По её словам, также будут внесены изменения в преамбулу и текст основного закона и относительно пребывания военных формирований и баз на украинской территории и запрета базирования Черноморского флота России.
 
«Ещё один важный момент. Предлагается внести изменения в части пребывания Черноморского флота на территории Украины, на территории АРК,* который является украинской территорией. Соответственно, президентом будет предложено внести такие изменения», — добавила она. 
 
 
 * Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Левый берег Украина Европа
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