Левый берег: Порошенко запретит Черноморскому флоту России базироваться в Севастополе

Пётр Порошенко внёс в Верховную раду Украины обещанный законопроект с поправками в Конституцию. Как пишет «Левый берег», данные поправки закрепят курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО и запретят базирование Черноморского флота России в Севастополе.
Президент Пётр Порошенко внес в Верховную раду обещанный законопроект с поправками в Конституцию. Как передаёт «Левый берег», они закрепят курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО и запретят базирование Черноморского флота России в Севастополе.
«Сегодня президент Украины зарегистрировал изменения в Конституцию в части закрепления европейского и евроатлантического курса Украины. Изменения будут внесены в статьи 85, 102, 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной рады, президента и кабмина по закреплению европейского и евроатлантического направления», — заявила представитель президента в Раде Ирина Луценко.
По её словам, также будут внесены изменения в преамбулу и текст основного закона и относительно пребывания военных формирований и баз на украинской территории и запрета базирования Черноморского флота России.
«Ещё один важный момент. Предлагается внести изменения в части пребывания Черноморского флота на территории Украины, на территории АРК,* который является украинской территорией. Соответственно, президентом будет предложено внести такие изменения», — добавила она.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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