1+1: Украина всё-таки разорвёт договор о дружбе с Россией

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина разорвёт договор о дружбе с Россией, который просуществовал 19 лет. Как передаёт «1+1», ещё в марте этого года в украинском МИД заявили, что документы для денонсации договора уже подготовлены, и слово остаётся за президентом.
Пётр Порошенко во время встречи с украинскими послами пообещал, что Украина разорвёт договор о дружбе с Российской Федерацией. Документ существовал 19 лет и предусматривал стратегическое партнёрство, защиту границ и уважение к территориальной целостности. Действовать договор должен был до 1 апреля 2019 года и должен был автоматически продлеваться, если ни одна из сторон не выскажется против до 1 октября 2018 года, рассказывает «1+1».
Первыми в январе этого года о расторжении договора заговорили в российской Госдуме. Их не устраивала часть документа, где говорится о имеющихся границах. В марте этого года в украинском МИД заявили, что документы для денонсации уже подготовлены, и слово за президентом. Теперь за месяц до автоматического продления Пётр Порошенко всё-таки поручил МИД подготовить документы для разрыва соглашения.
Президент сделал ещё несколько важных дипломатических заявлений, а также анонсировал визит канцлера Германии на Украину уже осенью.
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