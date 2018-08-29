1+1: Украина всё-таки разорвёт договор о дружбе с Россией

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина разорвёт договор о дружбе с Россией, который просуществовал 19 лет. Как передаёт «1+1», ещё в марте этого года в украинском МИД заявили, что документы для денонсации договора уже подготовлены, и слово остаётся за президентом.

Пётр Порошенко во время встречи с украинскими послами пообещал, что Украина разорвёт договор о дружбе с Российской Федерацией. Документ существовал 19 лет и предусматривал стратегическое партнёрство, защиту границ и уважение к территориальной целостности. Действовать договор должен был до 1 апреля 2019 года и должен был автоматически продлеваться, если ни одна из сторон не выскажется против до 1 октября 2018 года, рассказывает «1+1».

Первыми в январе этого года о расторжении договора заговорили в российской Госдуме. Их не устраивала часть документа, где говорится о имеющихся границах. В марте этого года в украинском МИД заявили, что документы для денонсации уже подготовлены, и слово за президентом. Теперь за месяц до автоматического продления Пётр Порошенко всё-таки поручил МИД подготовить документы для разрыва соглашения.

Президент сделал ещё несколько важных дипломатических заявлений, а также анонсировал визит канцлера Германии на Украину уже осенью.

ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Этой осенью в начале ноября канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит на Украину. Это является очень ярким свидетельством особенного внимания наших немецких партнёров, Берлина, к развитию взаимовыгодного партнёрства с Киевом.

Дата выхода в эфир 28 августа 2018 года.