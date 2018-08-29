Порошенко: Москва уже начала вмешиваться в предстоящие украинские выборы

Пётр Порошенко заявил, что Россия активно вмешивается в предстоящие выборы на Украине через социальные сети. Как передаёт «112 Украина», украинский президент добавил, что Москва уже набила себе руку на выборах в других странах и готовится к новой мощной манипулятивной кампании по подрыву стабильности.

Во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия уже активно вмешивается в выборы через социальные сети. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба администрации украинского президента.

«Уже сейчас ведущие ИТ-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании — fake news, подрыв стабильности», — заявил Порошенко.

По словам Петра Порошенко, Россия уже хорошо набила себе руку на других странах, в частности, во время нидерландского референдума и референдума брексит.

«Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, в киберпространстве. При этом Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами», — подчеркнул украинский президент.

Также Порошенко призвал привлечь французских, американских и немецких специалистов к разработке механизма предотвращения вмешательства в избирательный процесс.