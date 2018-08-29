Порошенко: Москва уже начала вмешиваться в предстоящие украинские выборы

13:58
Британский велогонщик Кавендиш приостановил спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем
Британский велогонщик команды Dimension Data Марк Кавендиш решил приостановить карьеру на неопределённый срок из-за проблем со здоровьем.
13:53
Генпрокуратура: дочь экс-главы УФМС Чечни объявлена в международный розыск
В Генпрокуратуре России заявили, что арестованная в Турции дочь бывшего главы УФМС Чечни Седа Дудуркаева подозревается в участии в незаконном вооружённом формировании.
13:45
В Дагестане в результате ДТП пострадали 11 человек
В результате ДТП с участием «газели» и КамАЗа в Кизлярском районе Дагестана пострадали 11 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
13:37
Агент сообщил, что футболист Шиманьски не перейдёт в ЦСКА
Агент Дэвид Маннасех сообщил, что его клиент, полузащитник варшавской «Легии» и молодёжной сборной Польши по футболу Себастьян Шиманьски, не перейдёт в московский ЦСКА.
13:32
Власти Висбадена решили демонтировать золотую статую Эрдогана
Власти немецкого Висбадена распорядились демонтировать четырёхметровую золотую статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, установленную в рамках фестиваля искусств.
13:22
На Украине запретили ввоз в страну цементного клинкера из России
Украина запретила импорт российского цементного клинкера. Об этом сообщает Интерфакс.
13:14
Олимпийская чемпионка Привалова объяснила разницу между лёгкой атлетикой и футболом
Олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова раскритиковала решение убрать беговые дорожки с московского стадиона «Лужники», на котором проводились матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
13:08
Мэй заявила о намерении Британии расширить дипломатическое присутствие в ряде стран Африки
Великобритания намерена расширить своё дипломатическое присутствие в странах Западной Африки, открыв новые посольства в Чаде и Нигере. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.
13:01
Медведев поручил кабмину проработать предложения Путина по пенсионным изменениям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству как можно скорее представить предложения по проекту об изменениях в пенсионном законодательстве с учётом заявлений президента Владимира Путина.
13:00
На Кипре более 10 тысяч человек вышли на акцию протеста против реформы образования
Более 10 тыс. человек приняли участие в акции протеста против реформы образования в столице Кипра Никосии.
12:58
Похороны гандбольного тренера Акопяна пройдут 31 августа в Волгограде
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил, что наставник тольяттинской «Лады» Левон Акопян будет похоронен 31 августа в Волгограде.
12:54
Совет Федерации поддержит предложения Путина по изменениям пенсионного законодательства
Совет Федерации поддержит инициативы российского президента Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства, пакет законов будет рассмотрен до конца года.
12:53
Президент «Локомотива» Геркус пригласил Радимова и Глушакова на матчи Лиги чемпионов в Черкизово
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус решил вмешаться в спор между экс-футболистом санкт-петербургского «Зенита» Владиславом Радимовым и капитаном столичного «Спартака» Денисом Глушаковым.
12:52
Курц призвал к соблюдению «школьного перемирия» в Донбассе
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал стороны конфликта в Донбассе соблюдать «школьное перемирие».
12:43
Рубль начал расти к доллару и евро во время обращения Путина
Курс рубля перешёл к росту против доллара и евро на фоне обращения российского лидера Владимира Путина к гражданам страны по вопросу изменений в пенсионном законодательстве.
12:36
В Петербурге задержали подростков, подозреваемых в нападении на граждан
Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подростков, подозреваемых в избиении жителей Санкт-Петербурга в Таврическом саду, сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета.
12:33
Игнашевич считает, что футбольные СМИ себя дискредитировали перед началом ЧМ-2018
Защитник сборной России на чемпионате мира 2018 года по футболу Сергей Игнашевич рассказал, как относился к критике в СМИ перед стартом домашнего первенства мира.
12:32
Путин предложил уменьшить стаж для досрочного выхода на пенсию в России
Российский лидер Владимир Путин, делая заявление во время телеобращения, отметил, что необходимо снизить стаж, который даёт право на досрочный выход на пенсию.
12:28
В Совфеде сомневаются в способности Киева усилить влияние в Азовском море
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT намерение властей Украины нарастить военное присутствие в Азовском море.
12:24
Путин считает, что многодетные матери должны получить право выхода на пенсию раньше срока
Президент России Владимир Путин заявил, что многодетные матери должны получить право выхода на пенсию раньше срока.
12:22
В «Яндексе» отметили необходимость доработки меморандума по борьбе с пиратством
Меморандум по борьбе с пиратством в интернете в текущей редакции требует доработки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
12:16
Игнашевич: если бы меня не позвали в сборную России, закончил бы карьеру «по-тихому»
Бывший защитник, ныне работающий тренером в молодёжной команде ЦСКА, Сергей Игнашевич рассказал, когда принял решение завершить игровую карьеру.
12:15
Путин предлагает ввести ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста
Российский президент Владимир Путин в своём телеобращении заявил о необходимости введения административной и уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.
12:12
В Москве побит температурный рекорд века для 29 августа
Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 11:00 поднялась до 28 °С, что стало рекордом для 29 августа с начала XXI века, сообщает Гидрометцентр России.
12:11
Путин предложил уменьшить повышение пенсионного возраста для женщин
Российский лидер Владимир Путин в своём телеобращении заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин можно установить на уровне 60 лет, а не 63.
12:03
Суд перевёл замглавы Оренбурга под домашний арест
Суд перевёл замглавы Оренбурга Геннадия Борисова, которого обвиняют в получении взятки в размере 2 млн рублей, под домашний арест.
12:03
Боксёр Гассиев больше не выйдет на ринг в 2018 году
Тренер Абель Санчес сообщил, что российский боксёр Мурат Гассиев выбыл на пять-шесть месяцев по состоянию здоровья.
11:49
На Московском автосалоне представили новый кроссовер Renault Arkana
Компания Renault на Московском автосалоне представила новый кроссовер С-сегмента Arkana, сообщает РИА Новости.
11:48
В туркомпании рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
Российские туристы, пострадавшие в ДТП в районе Антальи, выписаны из больницы. Об этом заявила представитель туристической компании ANEX Tour Алёна Хитрова.
11:37
Мантуров назвал преимущество лимузина Путина перед автомобилем Трампа
Лимузин Aurus для президента России Владимира Путина превосходит Cadillac американского лидера Дональда Трампа по нескольким показателям, в том числе по длине и размеру.
11:36
Тарпищев заявил, когда решится вопрос участия Шараповой в Кубке Кремля
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, когда станет известно, выступит ли россиянка Мария Шарапова на Кубке Кремля в Москве.
11:29
В Роскомнадзоре заявили, что «Яндекс» отказался подписать меморандум по борьбе с пиратством
Компания «Яндекс» проигнорировала инициативу Роскомнадзора по подписанию меморандума по борьбе с пиратством в интернете. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.
11:29
Трефилов: Акопян до последнего не признавался, что испытывает проблемы со здоровьем
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал новость о смерти наставника тольяттинского клуба «Лада» Левона Акопяна.
11:17
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жары в Москве
МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с повышением температуры воздуха днём 29 августа в Москве.
11:17
Михаил Южный провёл свой последний матч на турнирах Большого шлема
Российский теннисист Михаил Южный не смог доиграть матч первого круга Открытого чемпионата США — US Open.
11:14
Двое сотрудников УФСИН задержаны по делу о нарушениях в ярославской колонии
Двое сотрудников УФСИН задержаны в рамках расследования дела о применении насилия к заключённым в ярославской колонии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
11:06
Скончался главный тренер женского гандбольного клуба «Лада» Левон Акопян
Скончался главный тренер женского гандбольного клуба «Лада» из Тольятти Левон Акопян.
10:59
Распоряжение о взыскании с Улюкаева 130 млн рублей штрафа направлено приставам
Замоскворецкий суд Москвы направил судебным приставам распоряжение о списании с арестованных счетов бывшего министра Алексея Улюкаева штрафа в 130 млн рублей.
10:55
Моуринью может быть уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» после матча с «Бёрнли»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может быть уволен в случае поражения его команды в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
10:45
В «Яндекс» заявили о намерении обжаловать решение суда по делу о пиратском контенте
В компании «Яндекс» заявили, что намерены обжаловать решение Мосгорсуда по прекращению доступа к пиратскому контенту в поисковой выдаче.
10:39
СМИ: Более 20 человек погибли в результате взрыва на западе Ирака
По меньшей мере 21 человек погиб при взрыве в провинции Анбар на западе Ирака.
10:37
Испанские СМИ: Роналду попросил руководство «Ювентуса» купить в команду Марсело
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству команды с трансферной просьбой.
10:26
В Ярославле в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек
Девять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Ярославле. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.
10:24
В ОБСЕ зафиксировали более 70 нарушений «школьного перемирия» в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала более 70 нарушений «школьного перемирия» в Донбассе. Об этом заявил первый замглавы миссии Александр Хуг.
10:24
В Ростуризме уточнили число пострадавших в ДТП в Турции россиян
По последним данным, 13 граждан России пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в районе турецкой Антальи, сообщает пресс-служба Ростуризма. Как отмечается, всего в следовавшем из Белека в аэропорт автобусе находились 25 российских туристов.
10:23
Кубинский волейболист «Зенита» Камехо получил российский паспорт
Кубинский доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Ореоль Камехо получил паспорт гражданина России.
10:18
В Госдуме назвали болезненной фантазией слова Порошенко о «вмешательстве» России в выборы
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Россия якобы активно вмешивается в выборы на Украине через социальные сети.
10:15
Агент Яя Туре анонсировал переход футболиста в клуб из Лондона
Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент, ивуарийский полузащитник Яя Туре, близок к переходу в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
10:08
Гроб Маккейна понесёт Кара-Мурза-младший
Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн выбрал российского журналиста Владимира Кара-Мурзу — младшего, чтобы тот нёс его гроб на церемонии прощания, которая пройдёт 1 сентября в Национальном соборе Вашингтона.
10:03
Доллар и евро растут на открытии торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.