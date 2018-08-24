Порошенко: реформы Киева оказались под угрозой «российского вмешательства»

Реформы, которые активно проводят действующие украинские власти, оказались в опасности из-за разворачивающегося «российского вмешательства» в предстоящие президентские и парламентские выборы, заявил Пётр Порошенко в интервью Financial Times. Впрочем, украинский лидер заверил, что, «несмотря на старания России», его народ «силён и един как никогда».

Президент Украины Пётр Порошенко предупреждает: процесс прозападных реформ в его стране под угрозой из-за «российского вмешательства» в предстоящие президентские и парламентские выборы.

В интервью Financial Times в преддверии Дня независимости Украины лидер заявил, что затянувшийся конфликт в Донбассе, «с Россией и сепаратистами, которых Москва поддерживает», стал большой проверкой народного единства страны. Порошенко заверил, что, несмотря на все старания России, Украина становится более сильной и проевропейской.

По окончании пятого года президентства к своим заслугам украинский лидер относит то, что он «поставил Украину на путь европейской и трансатлантической интеграции, дал отпор давлению со стороны России» и начал проводить реформы в образовании, здравоохранении, пенсионном законодательстве и многих других сферах.

Однако, по мнению Порошенко, все эти реформы в опасности. «Процесс реформ не необратим, вот поэтому они в опасности. Почему? Из-за России. Россия пошла на многое, в условиях гибридной войны, чтобы вернуть Украину в свою сферу влияния», — утверждает 52-летний президент, который, как ожидается, будет переизбираться в марте 2019 года. Порошенко хочет показать соотечественникам, что он самый надёжный гарант украинской независимости и стабильности.

Президент уверен, что масштабы «российского вмешательства» в избирательный процесс на Украине уже огромны — кибервойна, использование соцсетей и телевидения, поддержка определённых политических сил. Как напоминает издание, если в прошлом голосовании действующий президент одержал победу, набрав почти 55% голосов, то теперь среди порядка 10 потенциальных кандидатов предвыборной гонки явных фаворитов пока не наблюдается.

«С помощью различных техник популистские, безответственные силы могут заполучить победу или по крайней мере часть голосов. Но я горд тем, что во все времена выбор украинского народа был ответственным. Я абсолютно уверен, что на этот раз всё будет так же, и Путин не сможет манипулировать голосами украинских избирателей», — цитирует Financial Times Петра Порошенко.

Украинский президент подчеркнул: «Мы едины и сильны как никогда раньше. И знаете почему? Из-за Путина… Я горжусь своей страной, потому что, несмотря на все старания Путина, у нас по-прежнему более 70 процентов населения поддерживают интеграцию с Евросоюзом и более 54 процентов — трансатлантическую интеграцию».