El Mundo: Порошенко уверен, что на предстоящих выборах ему поможет патриотизм

Пётр Порошенко стал президентом Украины в 2014 году. Как пишет El Mundo, тогда он пришёл к власти, создав вокруг себя ореол бизнесмена, который сможет заставить страну заработать и который в течение нескольких недель покончит с пророссийским восстанием на востоке страны.

На фоне медленного восстановления темпов экономического развития и продолжающего «конфликта на ничейной земле», Киев в эту пятницу провёл самый крупный в своей истории военный парад, который одновременно стал прологом предвыборной кампании. Её финалом станут выборы, запланированные на март следующего года.

Нынешний президент участвует в предвыборной гонке «не как Пётр Магнат, а как Пётр Патриот», который защищает от российских врагов не только Украину.

Так, в пятницу он заверил, что его страна защищает от России не только свою собственную территорию, но также и всю Европу. Такое заявление он сделал в рамках своей речи по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

Порошенко также подчеркнул, что Евросоюзу нужна Украина, и без неё ЕС не будет завершённым проектом.

При этом, как отмечает издание, Киев знает, что за всем происходящим наблюдает Вашингтон. Даже во время парада среди почётных гостей был советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, с которым Порошенко провёл встречу. Судебное разбирательство против бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта поставило украинские власти в неудобное положение, указывается в статье.

С одной стороны, они открыли новое расследование, чтобы раскрыть информацию о платежах бывшего президента Украины Манафорту. Однако, с другой стороны, Киев побаивается сердить своего «американского друга» в тот самый момент, когда Вашингтон демонстрирует свою готовностью предоставить украинской армии свои вооружения.

Согласно опросам, Порошенко не пользуется популярностью среди украинцев, поскольку его поддерживает всего 10% избирателей. При этом нынешний президент уверен, что патриотизм придаст ему импульс, ведь вялое восстановление экономики с этой задачей не справилось. Поэтому он идёт на различные срочные меры, например, добивается автокефалии для Украинской православной церкви. У этого спешного патриотизма есть и свои жертвы. Так, в эту пятницу исполнилось сто дней с того момента, как был арестован руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский по обвинению в госизмене.