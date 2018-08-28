Главред: Порошенко схватил журналиста за микрофон после щекотливого вопроса

Пётр Порошенко проигнорировал неудобный вопрос от журналиста об обещаниях выделить средства на благоустройство города. Как пишет «Главред», украинский президент с силой удерживал микрофон и нагрубил представителю прессы.

Журналист николаевского издания «НикВести» Иван Казора выложил в Facebook видео короткого диалога с Петром Порошенко, во время которого украинский президент в ответ на вопрос об обещаниях выделить средства на благоустройство города отталкивает микрофон и грубит. Как пишет «Главред», инцидент произошёл на госпредприятии «Зоря» — «Машпроект», которое Порошенко посетил во время визита в Николаев 27 августа.

«Не успел я задать вопрос, когда мы увидим выполнение этих обещаний, — Пётр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке — так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: «Ты выйдешь, я тебе расскажу», — отметил журналист.

После этого Казору оттеснили глава Николаевской области Алексей Савченко и его охранник. После чего президент говорит: «Спрашивайте городского голову».

«Я, честно, мог ожидать такую реакцию на обычный вопрос от кого угодно, но не от главы государства. Ещё и в канун президентской избирательной кампании. А мы ещё чего-то хотим от местных депутатов, чиновников, полицейских, которые иногда позволяют себе агрессивные выпады или даже применение силы к журналистам. Но после сегодняшнего у меня, в принципе, больше нет вопросов к Петру Порошенко. А то ещё действительно выйду, а мне расскажут», — посетовал журналист.