Вести: уровень знаний украинцев стремительно падает

Журналисты «Вестей» провели опрос на улицах украинской столицы, чтобы проверить общие знания киевлян, и результаты оказались неутешительны. Большинство опрашиваемых не смогли ответить даже на половину простых вопросов из школьной программы, а ответить правильно на все вопросы смогла только одна девушка.

Результаты выпускных экзаменов показали, что многие выпускники украинских школ не способны решить элементарные задачи по математике и не знают, какая форма государственного устройства в стране. «Вести» провели собственный опрос на улицах украинской столицы, чтобы проверить общие знания киевлян, и выводы оказались неутешительны.

Согласно официальной информации, в этом году в тестировании приняли участие 335 тыс. абитуриентов, что на треть больше, чем в прошлом году. Из всех участников оценивания почти треть школьников, а именно 102 тыс. человек, едва ли смогли набрать минимальный проходной балл (100 баллов), в то время как максимальный результат всего у 210 человек на всю страну.

После обнародования результатов тестирования украинцы разделились на два лагеря. Одни считают, что это катастрофа в сфере образования, другие же, напротив, обвиняют разработчиков теста, отмечая, что это тестирование не показывает реальный уровень знаний выпускников.

Чтобы развеять сомнения, «Вести» вышли на улицы столицы и задали вопросы не из глубин школьной программы, которую многие могли уже порядком подзабыть, а из категории «общие знания». Для эксперимента мы подготовили вопросы. В частности, журналисты спрашивали у прохожих: чему равен квадратный корень из 100? Кто написал повесть «Тарас Бульба»? Кто был первым президентом Украины? Сколько материков на Земле? Кто из композиторов был глухим? Какая форма государственного устройства на Украине? Какая столица Бельгии? В каком году началась Вторая мировая война? Из какого произведения взята фраза: «Мы в ответе за тех, кого приручили»? Что измеряют в кельвинах? Чему равна сумма квадратов катетов? Кто руководит Верховной радой?

Как отмечает автор статьи, любопытно, что большинство опрашиваемых не смогли ответить даже на половину из этих вопросов. Ответить правильно на все вопросы смогла только одна девушка, близки к «отлично» были ещё двое ребят. Остальные едва ответили на половину.

То, что уровень знаний украинцев в целом становится хуже, знают и в вузах.

«Я тоже часто удивляюсь, как дети, проучившиеся в школе, имеющие хороший аттестат, могут не знать элементарнейших вещей. Хуже всего ситуация, по моим наблюдениям, обстоит с литературой, искусством. Причина, скорее всего, в том, что дети мало читают, увлечены гаджетами, играми, а родители всё время на работе», — рассуждает доцент, кандидат филологических наук Анна Зайцева. А её коллега, доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова Елена Дияк, уверена, что проблема абсолютно со всеми дисциплинами.

«К сожалению, общий уровень знаний у поступающих в вузы становится всё ниже. Наверное, нужно что-то менять и реформировать в образовательной сфере. И это касается абсолютно всех дисциплин», — отметила Дияк.