El País: «российская кузница нобелевских лауреатов» пытается остановить утечку мозгов

«Российская кузница нобелевских лауреатов» Московский физико-технический институт (МФТИ), который находится в подмосковном городе Долгопрудный, — это один из самых престижных университетов России, пишет El País. Как указывается в статье, это высшее учебное заведение в настоящее время пытается остановить утечку мозгов из страны.

Поступить в МФТИ крайне непростая задача из-за очень сложных вступительных экзаменов. И, как признался в своей автобиографии выпускник этого ВУЗа и лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Андрей Гейм, учиться там также очень тяжело.

«Не все студенты выдерживают психологическое давление, которое накладывает стиль образования, и некоторые уходят не только потому, что не получают хороших оценок, но и потому, что страдают от нервных срывов, — написал он в своей автобиографии. — Мой рассудок спасся, возможно, благодаря огромному количеству алкоголя, который после каждого экзамена потреблял я вместе со своими друзьями для снятия стресса».

В 1946 году будущие нобелевские лауреаты Николай Семёнов, Лев Ландау и Пётр Капица попросили правительство создать новое учебное заведение для того, чтобы обучать там математике и физике самые светлые умы СССР. Некоторые из выпускников, пишет испанская газета, впоследствии работали над ядерной программой Советского Союза, а другие стали выдающимися учёными в своих областях.

Преподаватели и выпускники МФТИ 10 раз становились лауреатами Нобелевской премии.

Гейм и прочие выпускники института всегда подчёркивают, насколько важную роль сыграл этот ВУЗ в их последующих академических успехах.

«Когда мы были студентами, нас заставляли не заучивать факты и формулы, а находить логику во всём, что мы изучали», — написал Гейм в своей автобиографии.

Теперь перед МФТИ стоит вызов: превратиться в современный университет, не отходя от образовательной модели, унаследованной от коммунистов. 85% студентов, которые поступают в этот ВУЗ, не платят ни рубля ни за своё обучение, ни за жильё, ни за своё содержание, утверждается в статье.

Одна из причин, почему МФТИ ранее не попадал в основные международные рейтинги заключается в том, что он сам не проводил исследования, пишет издание. Как заявил газете El País ректор Николай Кудрявцев, во времена СССР институт сотрудничал с более чем сотней структур: половина из них были лучшими исследовательскими институтами Академии наук, другая половина — исследовательскими центрами госпредприятий. Студенты проводили половину своего времени, занимаясь исследованиями в этих центрах.

Развал СССР привёл к краху этой системы. Тогда многие самые светлые умы МФТИ покинули Россию, отправившись в Европу или США. Именно так произошло в случае с Андреем Геймом и его коллегой Константином Новосёловым, которые эмигрировали в Европу и, находясь там, получили Нобелевскую премию за создание графена.

В настоящее время одна из целей МФТИ заключается в том, чтобы вернуть обратно часть утраченных талантов. Институт, ежегодный бюджет которого составляет 95 млн евро, организовал свои собственные отделы многопрофильных исследований.

Согласно Times Higher Education (THE), МФТИ теперь входит в 50 лучших ВУЗов мира в сферах физики и астрономии, пишет El País.