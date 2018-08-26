El País: «российская кузница нобелевских лауреатов» пытается остановить утечку мозгов

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Основатель Blackwater: США повторяют в Афганистане проигрышную советскую стратегию Fox News
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Пугачёва в шутку посоветовала Вайкуле молчать после заявления о Крыме
Латвийская певица Лайма Вайкуле выложила на своей странице в Instagram шуточное видео, в котором российская исполнительница Алла Пугачёва посоветовала ей молчать после недавнего заявления о Крыме.
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В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Иране.
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Вайкуле рассказала, что её заявление об отказе выступать в Крыму исказили
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала в эфире телеканала НТВ, что журналисты исказили её заявление об отказе выступать в Крыму.
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Медведев обыграл Джонсона и стал победителем турнира ATP в Уинстон-Сейлеме
Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Стива Джонсона в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Уинстон-Сейлеме.
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Поклонская подала жалобу в Конституционный суд Украины
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская подала жалобу в Конституционный суд Украины, с требованием уравнять права защиты и обвинения.
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В США на 29-м году жизни скончался музыкант Кайл Павон
Вокалист рок-группы We Came as Romans Кайл Павон умер в США на 29-м году жизни.
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Клопп заявил, что Алиссон спас «Ливерпуль» от поражения в матче АПЛ с «Брайтоном»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своих подопечных над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Гол Дембеле принёс «Барселоне» победу над «Реал Вальядолид» во втором туре Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над клубом «Реал Вальядолид» в матче второго тура испанской Примеры.
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Американские метеорологи отменили все предупреждения в отношении урагана «Лэйн»
Национальная метеорологическая служба США (NWC) приняла решение отменить все предупреждения, введённые в связи с ураганом «Лэйн».
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Гаттузо взял на себя вину за поражение «Милана» в матче Серии А с «Наполи»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение своей команды от «Наполи» в матче второго тура итальянской Серии А.
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Белорусская теннисистка Соболенко впервые в карьере выиграла турнир WTA
Белоруска Арина Соболенко стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Нью-Хэйвене.
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В Румынии тренер сорвал атаку команды-соперника, сбив игрока у кромки поля
В матче второго дивизиона чемпионата Румынии по футболу главный тренер клуба «Арджеш» Эмиль Сэндой сбил игрока «Чиндия Тырговиште», тем самым сорвав опасную атаку на ворота своей команды.
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СМИ: Министры обороны и внутренних дел Афганистана ушли в отставку
Глава Минобороны Афганистана Тарик Шах Бахрами и афганский министр внутренних дел Вайс Ахмад Бармак подали в отставку.
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В посольстве России в Болгарии заявили об отсутствии информации о пострадавших россиянах в ДТП
В посольстве России в Болгарии сообщили, что у дипмиссии нет данных о том, что в результате ДТП в районе Искырского ущелья пострадали или погибли россияне.
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Российские баскетболистки проиграли команде Турции в контрольном матче
Женская сборная России по баскетболу потерпела поражение от национальной команды Турции в контрольном матче.
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Нобоа попросил фанатов не оскорблять его бывшую супругу
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа обратился к болельщикам с просьбой прекратить негативные высказывания в адрес его бывшей жены Ольги.
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Елфутина завоевала серебро ЧЕ по парусному спорту в классе RS:X
Россиянка Стефания Елфутина заняла второе место на чемпионате Европы по парусному спорту в олимпийском классе RS:X.
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В ЦПВС заявили, что несколько тысяч боевиков готовятся атаковать Хаму и Алеппо
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков сообщил, что несколько тысяч боевиков сконцентрированы для наступления на сирийские Хаму и Алеппо.
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Число погибших в ДТП с автобусом в Болгарии возросло до 16
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Болгарии погибли 16 человек.
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«Наполи» победил «Милан» в матче Серии А, отыгравшись с 0:2
«Наполи» одержал волевую победу над «Миланом» в матче второго тура итальянской Серии А.
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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4.
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В «Спартаке» рассказали, успеет ли Ташаев восстановиться к матчу с «Зенитом»
Руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии здоровья игроков команды, пропустивших матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» из-за травм.
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В ДТП в Северном Чертанове один человек погиб и трое пострадали
Водитель автомобиля не справился с управлением и перевернулся в тоннеле в московском районе Северное Чертаново. Об этом заявили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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«Ливерпуль» объявил о переходе Кариуса в «Бешикташ»
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о переходе немецкого голкипера Лориса Кариуса в турецкий «Бешикташ».
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Меркель заявила, что «Южный газовый коридор» сыграет важную роль в энергобезопасности Европы
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Баку заявила, что газопровод «Южный газовый коридор» сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, сообщает РИА Новости.
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Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Брайтоном» в третьем туре АПЛ
«Ливерпуль» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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СБУ вызвала на допрос представителя владельца танкера «Механик Погодин»
Служба безопасности Украины вызвала представителя компании «В.Ф. Танкер», которой принадлежит задержанное в Херсоне судно «Механик Погодин», на допросы 28 и 29 августа. Об этом заявили в пресс-службе компании.
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Тренер «Спартака»: никто ничего не дарит в футболе
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о ситуации внутри команды.
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Лукашенко прокомментировал назначение Бабича послом России в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствует назначение Михаила Бабича новым послом России в Минске.
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Посольство России назвало «сопровождение» ВВС Британии российских самолётов опасным
Применение Великобританией истребителей для сопровождения российских самолётов над Чёрным морем является опасным шагом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой посольства России в Лондоне.
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Футболисты «Спартака» отказались от общения со СМИ после матча с «Динамо»
Игроки московского футбольного клуба «Спартак» не вышли на общение с прессой после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
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Австралийский велогонщик Деннис выиграл первый этап «Вуэльты»
Австралиец Роан Деннис, выступающий за BMC, одержал победу на первом этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
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Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в Сочи договорился с российским лидером Владимиром Путиным о новой встрече в скором времени.
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Каррера сравнил ошибку Максименко с оплошностью Кариуса в финале Лиги чемпионов
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сравнил ошибку, допущенную голкипером «Спартака» Александром Максименко в матче с «Динамо», с теми, что допускал вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус в финале Лиги чемпионов против «Реала».
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В Болгарии в ДТП с автобусом погибли 15 человек
Недалеко от города Своге в Болгарии перевернулся автобус. В результате произошедшего погибли 15 человек, ещё 27 пострадали. Как информирует «Канал 3 со ссылкой на официальные данные, всего в автобусе в момент аварии находились 50 человек.
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Каррера заявил, что «Спартак» сам виноват в пропущенном от «Динамо» мяче в матче РПЛ
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу своих подопечных над «Динамо» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Спартака» в матче РПЛ
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение своих подопечных от «Спартака» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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На форуме «Армия-2018» установлен рекорд посещаемости во второй день открытой работы
На «Армии-2018» во второй день открытой для массового посещения работы установлен рекорд посещаемости в парке «Патриот». Об этом заявили в пресс-службе форума.
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«Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче пятого тура РПЛ
«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби, которое состоялось в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Трамп отметил важность партнёрства США и Австралии
Американский лидер Дональд Трамп провёл телефонный разговор со Скоттом Моррисоном, в ходе которого поздравил его с избранием на должность премьера Австралии. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.
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«Ювентус» обыграл «Лацио» во втором туре Серии А
Туринский «Ювентус» одержал победу над римским «Лацио» в матче второго тура итальянской Серии А.
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Пилот «Форс Индии» Окон намекнул, кто заменит его в команде в 2019 году
Гонщик команды «Форс Индия» Эстебан Окон в разговоре с пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем намекнул, кто заменит его в команде в следующем сезоне.
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Солдатова стала победительницей этапа Кубка мирового вызова по художественной гимнастике в Казани
Россиянка Александра Солдатова заняла первое место в личном многоборье на этапе Кубка мирового вызова по художественной гимнастике, проходящем в Казани.
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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов американского штата Аляска. Об этом заявили в Геологической службе США (USGS).
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Россиянка Щербакова стала победительницей первого этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном катании на первом этапе юниорского Гран-при в словацкой Братиславе.
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Сироткин рассказал о задаче «Уильмса» на гонку Гран-при Бельгии
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за британскую команду «Уильямс», поделился ожиданиями в связи с гонкой 13-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
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СМИ сообщили, что Трамп «сыт по горло» действиями Китая во внешнеторговой политике
Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно сыт по горло» внешнеторговой политикой Китая и намерен её изменить. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.
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Сборная России по пляжному футболу одержала победу над Францией в Евролиге
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Франции в матче пятого этапа Евролиги в Германии.
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ПСЖ одержал победу над «Анже» в третьем туре Лиги 1
«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Анже» в матче третьего тура французской Лиги 1.
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Гончаренко рассказал, чего не хватило ЦСКА, чтобы обыграть «Рубин» в пятом туре РПЛ
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче с казанским «Рубином» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).