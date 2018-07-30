Макфол рассказал MSNBC, как Путин разрушил его академическую карьеру

«Моя жизнь существенно изменилась», — заявил экс-посол США в России Майкл Макфол в эфире MSNBC. Дипломат пожаловался, что, будучи профессором политологии Стэнфордского университета, он не может вести научную деятельность на территории России из-за напряжённых отношений с Кремлём и это ставит крест на его академической карьере.
Объясните нам, пожалуйста, как изменится ваша жизнь или, может быть, уже изменилась после того, что случилось на пресс-конференции в Хельсинки?
МАЙКЛ МАКФОЛ, экс-посол США в России:Ну, прежде всего, моя жизнь уже изменилась. Знаете, я ведь говорю с вами с позиции профессора Стэнфордского университета, я уже почти 30 лет профессор. Почти вся моя научная деятельность посвящена России, но я больше не могу вести её на территории этой страны. Я бы никогда не рискнул туда поехать — моё имя сегодня находится в санкционном списке. Но даже если бы его оттуда вычеркнули, я бы никогда не смог поехать в Россию. Так что моей академической карьере, с написанием научных статей, исследованиями, настоящими исследованиями, между прочим, с реальными данными, пришёл конец. Моя жизнь существенно изменилось, из-за того что я числюсь в списке врагов Путина.
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