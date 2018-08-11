Telegraph: в Британии займутся перевоспитанием «предвзятых» белых профессоров

Белых профессоров-мужчин в британских университетах научат бороться с «неосознанным предубеждением». Для этого к ним будут приставлены наставники — представительницы этнических меньшинств, пишет The Daily Telegraph. По словам издания, цель этой государственной программы — способствовать продвижению женщин и нацменьшинств в научной сфере.

В рамках государственного проекта университетских профессоров в Великобритании научат преодолевать «неосознанное предубеждение». К белым мужчинам, занимающим старшие преподавательские должности, в качестве менторов приставят младших коллег-женщин, представительниц этнических меньшинств, пишет The Daily Telegraph.

Профессор Джон Роу, который курирует проект в Бирмингемском университете, полагает, что эта программа позволит видным учёным мужам противостоять собственными предрассудками и заставит их «почувствовать себя не в своей тарелке».

«Известно, что неосознанное предубеждение есть у каждого из нас. Но чем больше вы узнаёте о нём и осознаёте его, тем активнее вы можете действовать», — заявил Роу The Daily Telegraph.

На его взгляд, женщины и этнические меньшинства, которые пытаются подняться вверх по карьерной лестнице в науке, «сталкиваются с трудностями». Но «коренные причины» этого до конца неясны.

«Дело отнюдь не в том, что существует какая-то откровенная предвзятость. Это каким-то образом связано устройством системы или тем, как она разивалась. Инамнеобходимовыяснитьпочему», — пояснил Роу.

Он признал, что предыдущие попытки заняться преодолением существующего дисбаланса оказались безуспешными. Поэтому цель программы — выяснить, как способствовать прогрессу женщин и представителей нацменьшинств в научных кругах.

Программа менторов является частью более широкого проекта, который финансируется британским правительственным Советом технических и физических научных исследований (EPSRC). Всего на «борьбу с дискриминацией» в точных науках это агентство собирается потратить £5,5 млн, обращает внимание издание.

Ранее курсы по «неосознанному предубеждению» предлагали провести среди сотрудников Оксфордского университета. Утверждалось, что они часто принимают чернокожих студентов за нарушителей, когда те перемещаются по территории учебного заведения, напоминает Daily Telegraph.