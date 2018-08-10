WP: немецкие школы захлестнул антисемитизм, и виноваты в этом отнюдь не только мигранты

Немецким школьным учителям всё чаще приходится сталкиваться с проявлениями антисемитизма среди учеников, сообщает The Washington Post. Как отмечается в материале издания, хотя некоторые связывают эту проблему с ростом числа мигрантов, статистика показывает, что ответственность за большинство подобных инцидентов лежит всё-таки на коренных немцах.

В государственных школах Германии всё чаще происходят «инциденты антисемитского характера», и многие учителя-евреи теперь мучаются вопросом о том, безопасно ли для них рассказывать о своей этнической принадлежности ученикам и целесообразно ли это, пишет The Washington Post.

«Я далеко не сразу набралась смелости рассказать об этом людям», — жалуется в беседе с корреспондентом американского издания 41-летняя учительница истории и политологии Михаль Шварце. По словам Шварце, в начале своего профессионального пути она переживала о том, что если раскроет эту информацию, её будут считать необъективной, однако в итоге она решила, что не может скрывать от школы свои «еврейские представления и участие в гражданской активности по борьбе с расизмом и дискриминацией». «Я считаю важным занять определённую позицию и говорить об этом откровенно», — поясняет она.

А вот 32-летняя педагог одной из берлинских школ Анна Фурер, в свою очередь, не хочет, чтобы её ученики знали о том, что она еврейка — и это особенно касается одного из них, однажды похвалившего Адольфа Гитлера. «Я стараюсь не обращать на такое внимания, но у меня всё-таки тоже есть чувства», — говорит Фурер, комментируя антисемитские замечания своего подопечного. Как признаётся учитель журналисту The Washington Post, она боится, что кто-то из учеников в итоге узнает, насколько сильные личные чувства она испытывает по поводу подобных высказываний.

Антисемитизм всё ещё остаётся — или, быть может, снова становится — проблемой для 200 тыс. евреев, проживающих в Германии, говорится в материале. Несмотря на то что полицейская статистика говорит о том, что инциденты такого рода уже долгие годы встречаются с одинаковой частотой по всей стране, в отдельных городах — включая столицу страны — их число всё же резко выросло, подчёркивает обозреватель The Washington Post. Согласно данным, только что опубликованным немецкими властями, количество инцидентов за минувший год возросло на 10% в годовом выражении, причём пятая часть всех преступлений на почве антисемитизма — в эту категорию в Германии входят и насильственные действия, и словесные нападки — происходит в Берлине.

Хотя рост может быть отчасти связан с изменением бюрократических механизмов, предназначенных для заявления о таких преступлениях, власти всё равно встревожены. По официальной информации, подавляющее большинство преступлений совершается ультраправыми экстремистами, а на втором месте после них — носители «иностранных идеологий»; под этой формулировкой зачастую имеются в виду мигранты из мусульманских стран, которые в большом количестве приехали в страну в последние годы, отмечается в статье. Вместе с тем исследователи призывают не перекладывать всю ответственность на вновь прибывших, пишет автор материала.

Особое внимание к проблеме в Германии в целом и в её школах в частности также связано с возникшими некоторое время назад опасениями по поводу «возрождения традиционных антисемитских шаблонов по всей Европе», которое выразилось в нескольких случаях травли учеников-евреев и даже нападений на них, продолжает обозреватель The Washington Post. Хотя до сих пор в поле зрения общества в этом плане оставались именно государственные школы — особенно после инцидента в декабре прошлого года, когда ученику старших классов одного из таких заведений в пригороде Берлина угрожали убийством — проблема касается в том числе и частных школ: так, известен случай, когда в элитной международной школе, расположенной в центре Берлина, одного из учеников якобы задирали сверстники за то, что он еврей, пишет журналист.

Впрочем, вопреки «всё более явному ощущению, что вопрос надо решать безотлагательно», для немецких учителей всё ещё не организуется формальных и регулярных тренингов, чтобы обучить их, как реагировать на замечания антисемитского характера в школе, подчёркивается в материале. Подобный мастер-класс, предназначенный для учителей, которым приходится сталкиваться с антисемитизмом в отношении себя и своих учеников, недавно в частном порядке проводила берлинская общественная организация «Центр повышения компетенции для предотвращения и раскрепощения» (Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment). В мероприятии принимали участие Михаль Шварце и Анна Фурер, и обе женщины вспоминали на нём инциденты, которые они сочли проявлением антисемитизма; Фурер рассказывала о том, что в коридоре её школы с настенных плакатов кто-то сорвал флаг Израиля, а Шварце упоминала, что один из студентов задавал ей вопросы о том, можно ли провести параллели между судьбой евреев, попадавших в нацистские концлагеря, и современных палестинцев, и почему евреи в Германии освобождаются от уплаты налогов — что вообще не соответствует действительности, говорится в статье.

Как пишет The Washington Post, антисемитизм в немецких школах находит выражение в совершенно разных заявлениях как непосредственно на занятиях, так и вне их, и определить, действительно ли ученик хочет задать вопрос или просто проявляет нетерпимость, бывает непросто. «Бывают люди, до мозга костей поражённые антисемитизмом, а бывают и те, у кого просто не хватает знаний, и те, кто находится на всевозможных позициях между двумя этими крайностями», — цитирует издание представительницу администрации Берлина, отвечающую за противодействие дискриминации, Сарайю Гомис.

Научных исследований о том, откуда берутся подобные взгляды, мало, однако опыт показывает, что ученики нередко просто повторяют те стереотипы, которые они усваивают из СМИ, дома или от сверстников, констатирует автор материала. Немецкие организации, занимающиеся борьбой с антисемитизмом, опасаются, что если правительство не отреагирует на проблему обстоятельно, школы могут воспитать «поколение молодых людей, разделяющих стереотипы», говорится в статье.

Чтобы чётко определить масштаб проблемы и найти для неё возможные решения, немецкое отделение организации «Американский еврейский комитет» (AJC) запустила специальный проект в сотрудничестве с региональным правительством Берлина, который планируется расширить и на другие регионы страны. «По правде говоря, мы не слишком хорошо понимаем, как этому противодействовать», — признаёт в интервью The Washington Post директор AJC по Берлину Дейдре Бергер. По словам Бергер, организации уже удалось установить, что среди учеников приобретают всё большее распространение теории заговора, а у учителей не хватает подготовки и знаний, чтобы их опровергнуть.

Как утверждает активистка, некоторые педагоги считают, что их авторитет подрывает привычка учащихся ссылаться на религиозных лидеров. «Ученики порой заявляют: «Мне в это не верится, я у имама своего спрошу», — поясняет Бергер. — И вот такое происходит сейчас, когда принципы светскости и демократии проходят испытание на прочность, а ученики не воспринимают учителей как авторитет».

Бергер убеждена, что зафиксированный властями и обществом рост инцидентов антисемитского характера непосредственно связан с иммиграцией. Между тем, как подчёркивает обозреватель The Washington Post, исследователи предупреждают, что подобные выводы не подкрепляются статистикой — официальные данные говорят о том, что большую часть инцидентов по-прежнему совершают не мигранты, а местные жители. Отдельные критики опасаются, что из-за повышенного внимания к негативному отношению к евреям в среде беженцев в тень уходит давно существующий в немецком обществе и до сих пор не изжитый антисемитизм. «Взять другую группу людей и свалить на них всю вину за антисемитизм — проще, чем сомневаться в собственном менталитете», — объясняет в интервью WP сотрудник Центра изучения антисемитизма Берлинского технического университета Джулиане Ветцель. Как отмечает Ветцель, хотя серьёзных исследований на эту тему нет, первые опросы показали, что большинство беженцев страстно желают влиться в немецкую культуру и как можно больше узнать об истории и ценностях страны.

На государственном уровне о проблеме прекрасно знают: канцлер Германии Ангела Меркель в недавнем интервью обещала бороться с антисемитизмом вне зависимости от того, кто его проявляет, и отмечала, что в таких действиях виноваты как беженцы и мигранты, так и коренные немцы, отмечается в материале. Меж тем, благодаря повышенному вниманию общества к мигрантам, публика наконец обратила внимание на проблему, с которой учителя сталкиваются уже давно, пишет автор. «Учителя чувствовали себя так, будто их бросили решать проблему самостоятельно», — комментирует ситуацию Дейдре Бергер. Решению вопроса в национальном масштабе мешает и сама система образования Германии, организованная по федеративным принципам — то есть каждое из 16 региональных правительств контролирует собственные школы независимо, а это не даёт правительству страны дать общий и согласованный ответ, подчёркивает обозреватель The Washington Post.

На ликвидацию этого пробела и направлены различные мастер-классы, вроде того, который посещали Шварце и Фурер, полагает журналист. На них учителя могут совместно обсудить проблему и сообща найти для неё решения. «Лично я пытаюсь узнать у учеников, откуда они берут свои идеи. Этот вопрос нужно с ними обсуждать», — рассказывает Шварце в интервью WP.

По данным газеты, в Германии также возникают инициативы, направленные на выстраивание добрых отношений между мусульманами и евреями через организацию совместных исследовательских проектов на такие темы, как конфликты на Ближнем Востоке. Один из таких проектов носит название «Салам-Шалом». «Молодые люди часто даже не понимают значения слов, которые они используют», — рассказывал в недавнем интервью немецким СМИ координатор организации Армин Лангер.

Критики, впрочем, отмечают, что подход к антисемитизму как к конфликту между евреями и мусульманами не принимает во внимание тот факт, что ненависть к евреям является гораздо более широкой проблемой, говорится в материале. Как подчёркивает Сарайя Гомис, выделение одной конкретной социальной группы для обсуждения проблемы, касающейся всех, может спровоцировать проявления расизма, за которым последует более жёсткий антисемитизм.

Именно по этой причине некоторые учителя, включая Анну Фурер, требуют более дальновидного подхода для решения проблемы в школах, при котором внимание уделялось бы не только истории Германии. «Нам не нужно говорить о евреях только как об исторических жертвах, — говорит Фурер, которая родилась в России. — Следует также упоминать и о том, какой большой вклад мы внесли в историю и науку. Нужно показывать ученикам, как выглядит еврейская жизнь».