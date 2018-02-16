Times of Israel обвинила Николая II в еврейских погромах

С момента распада СССР в 1991 году было сооружено более 25 памятников последнему императору России Николаю II, причисленному к лику святых. Однако для русских евреев, как пишет Times of Israel, Николай II был «далеко не самым любимым монархом» и считать его великим правителем — «всё равно что плевать в лицо истории».

С момента распада СССР в 1991 году было сооружено более 25 памятников последнему императору России Николаю II, которого причислили к лику святых. Однако для русских евреев, как пишет Times of Israel, Николай II был «далеко не самым любимым монархом».

Во время правления Николая II по всей Российской Империи происходили погромы, в которых, как уверен американский исследователь Джошуа Рубинштейн, погибло около 3 тыс. евреев. По его словам, Николай II не предпринял ничего для того, чтобы положить конец «кровавой бане».

«Нам очень трудно принять это обожествление Николая II. Это абсолютно непостижимо», — заявил Рубинштейн, добавляя, что даже тот факт, что он был расстрелян большевиками, не делает из него святого.

Помимо того, что Николай II «позволял организаторам погромов убивать евреев», он также наотрез отказывался проводить такие демократические реформы, как отмена черты оседлости, объясняет американский исследователь.

«Были министры, ратовавшие за отмену черты оседлости, но император был несогласен», — отметил он. По мнению Рубинштейна, отказ Николая II проводить реформы — это один из тех факторов, которые привели к Октябрьской революции.

Однако, как сообщает издание, руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин был более сдержан в своих высказываниях по поводу установки памятников последнему императору.

Выступая от имени организации, Горин заявил, что с пониманием относится к установке памятников, если они были сооружены как дань уважения Николаю Романову, его жене, его невинным детям и прислуге, погибшим в результате незаконного расстрела. В то же время Горин не поддерживает причисление Николая II к лику святых и почитание его как великого правителя страны.

«Он был расстрелян без суда, и даже его врач и сын были убиты вместе с ним. Это ужасное преступление, это начало крупного террора, который привёл к событиям 1937 года. Именно поэтому памятники, посвящённые его детям и семье, меня не смущают», — отметил Борух Горин.

«Но другое дело — видеть, как РПЦ решает признать Романовых святыми. Именно поэтому в России существует тотальный культ почитания императора, его почитают так, как если бы он был Богом», — добавил он.

По словам Горина, это отнесение современного правителя к сонму святых мешает историкам изучать историю и вести споры, пишет Times of Israel.

«Сто лет назад мы не могли исследовать жизнь императора, поскольку он был врагом революции, а сейчас это снова невозможно из-за того, что он святой. И тот, и другой подходы одинаково плохи», — считает Борух Горин.

И хотя нет документов, подтверждающих, что Николай II отдавал приказы о погромах или руководил ими, по мнению Горина, он «абсолютно ничего не сделал» для того, чтобы их остановить.

«Мы не можем сказать, поддерживал ли он антисемитские настроения, но я думаю, что императорская власть несёт ответственность, потому что она не остановила погромы», — заявил Горин, добавив, что революция, которая свергла Николая II, случилась именно потому, что он был слабым и непопулярным монархом.

«Считать таких, как он, великими правителями — это всё равно что плевать в лицо истории», — подчеркнул Борух Горин.