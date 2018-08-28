Les Echos: «безнадёжные» студенческие займы грозят американской экономике новым кризисом

Рынок студенческих кредитов в США находится под угрозой обрушения, грозя новым кризисом американской экономике, пишет Les Echos со ссылкой на результаты последнего исследования. Как сообщается в статье, обладателями кредитов на нужды образования являются сегодня 40 млн американцев. При этом 8 млн граждан не в состоянии выплатить долг.

После кризиса ипотечного кредитования и угрозы обрушения рынка автомобильных кредитов над банковским сектором США нависла новая угроза, пишет Les Echos. Речь идёт о сфере студенческих займов.

Сегодня около 40 млн американцев являются обладателями кредитов на нужды образования. При этом, согласно опубликованному на этой неделе докладу исследовательского центра Urban Institute, около 1 млн жителей США ежегодно объявляют о банкротстве из-за неспособности погасить заём.

Как отмечает издание, для Соединённых Штатов эта проблема не нова, однако, по утверждению экспертов, ситуация не перестаёт ухудшаться. На сегодняшний день из 40 млн заёмщиков около 8 млн считаются «безнадёжными», а к 2023 году, по прогнозам специалистов, их число может вырасти до 15 млн.

Помимо цифр авторов исследования интересовали и социальные характеристики студентов, не способных погасить долг. В ходе изучения выяснилось, что вероятность банкротства по студенческому кредиту существенно выше среди представителей чёрного и латиноамериканского сообществ. Кроме того, в семьях с доходом ниже $50 тыс. в год на семью также повышается риск «дефолта».

Одновременно с этим, как выяснили эксперты, размер кредита не имеет решающего значения. Более того, чем меньше сумма кредита, тем больше вероятность, что он не будет выплачен, утверждают учёные. Согласно данным Urban Institute, 33% кредитов средней величиной $5 тыс. становятся «безнадёжными», в то время как среди кредитов на сумму $35 тыс. таких всего 15%. По словам автора исследования, объяснение этому феномену найти довольно просто: студенты, меньше потратившие на обучение, чаще оказываются в затруднительном с финансовой точки зрения положении, которое не позволяет им выплачивать долг.