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Левый берег: Порошенко рассказал крымчанам, что Украина помнит о них

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Пётр Порошенко заявил, что Украина помнит о жителях Крыма и работает над «освобождением» жителей полуострова. Как передаёт «Левый берег», украинский президент добавил, что кропотливая работа дипломатов приближает время, когда Крым вернётся в состав Украины.
Левый берег: Порошенко рассказал крымчанам, что Украина помнит о них
Reuters

Пётр Порошенко заявил, что что Украина работает над освобождением жителей Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Как передаёт «Левый берег», в видеообращении Порошенко также отметил, что Крым вернётся в состав Украины.

«Хочу заверить: каждый день Украина и украинцы, мы думаем про вас. Мы ценим вашу преданность Украине даже под дулами автоматов, невзирая на издевательства оккупантов. Я лично очень взволнован вашей смелостью — рассказывать о любви к Украине на камеры. Я на всю жизнь запомнил, как меня в Краматорске и Мариуполе спрашивали: «А вы нас не оставите? Вы отсюда не уйдете?». Я тогда твердо пообещал, что мы будем бороться за каждую пядь нашей земли», — заявил Порошенко.
 
Он добавил что сейчас украинские вооруженные силы «защищают свободу Украины на линии соприкосновения», а «ежедневная кропотливая работа дипломатов по усилению давления на российского агрессора приближает время, когда мы вернем временно оккупированные территории Украине».
 
«Я решительно отбрасываю все разговоры о том, что якобы захват Крыма является уже завершенным делом. История, наоборот, учит, что аншлюсы не бывают долговечными. Крым — это Украина.* Он есть и будет украинским. Я обращаюсь ко всем нашим людям, которые сейчас находятся под российской оккупацией. Мы изо дня в день работаем над тем, чтобы украинский флаг, украинский герб, украинская власть вернулись на все оккупированные земли. Я и вся Украина — вместе с вами. Мы вас никогда не оставим. Никогда и никому не отдадим», — подчеркнул Порошенко.


* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


 
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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