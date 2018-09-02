Левый берег: Порошенко рассказал крымчанам, что Украина помнит о них

Пётр Порошенко заявил, что Украина помнит о жителях Крыма и работает над «освобождением» жителей полуострова. Как передаёт «Левый берег», украинский президент добавил, что кропотливая работа дипломатов приближает время, когда Крым вернётся в состав Украины.

Пётр Порошенко заявил, что что Украина работает над освобождением жителей Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Как передаёт «Левый берег», в видеообращении Порошенко также отметил, что Крым вернётся в состав Украины.

«Хочу заверить: каждый день Украина и украинцы, мы думаем про вас. Мы ценим вашу преданность Украине даже под дулами автоматов, невзирая на издевательства оккупантов. Я лично очень взволнован вашей смелостью — рассказывать о любви к Украине на камеры. Я на всю жизнь запомнил, как меня в Краматорске и Мариуполе спрашивали: «А вы нас не оставите? Вы отсюда не уйдете?». Я тогда твердо пообещал, что мы будем бороться за каждую пядь нашей земли», — заявил Порошенко.

Он добавил что сейчас украинские вооруженные силы «защищают свободу Украины на линии соприкосновения», а «ежедневная кропотливая работа дипломатов по усилению давления на российского агрессора приближает время, когда мы вернем временно оккупированные территории Украине».