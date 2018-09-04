СТРАНА.ua: перед выборами Петру Порошенко создают имидж «человека из народа»

Фотография Петра Порошенко из обычного самолёта стала объектом внимания в интернете. Как пишет «СТРАНА.ua», пользователи сети считают, что пиарщики президента накануне старта предвыборной кампании активизировали свои усилия и стали создавать для Порошенко имидж «человека из народа».

Очередное фото Петра Порошенко стало объектом внимания в сети. Как пишет «СТРАНА.ua», президента Украины сфотографировали в салоне самолёта, где он сам на глазах у других пассажиров укладывал сумку на верхнюю полку.

Многие не поверили, что президент Украины лично занимается багажом, и заподозрили, что фото постановочное. Тем более что год назад в соцсетях уже шла похожая кампания с фото Порошенко и его семьи. Тогда его сфотографировали на выходе из супермаркета, а первую леди запечатлели в очереди на заправке. «СТРАНА.ua» собрала реакцию соцсетей на новый снимок президента.

Фото с президентом загрузила в Facebook пользователь Екатерина Козориз 2 сентября. Её публикация в социальной сети Facebook собрала невероятное число реакций: более 700 репостов и в два раза больше лайков.

«Друзья летели сегодня из Лондона в Киев British airways и были удивлены, встретив необычного пассажира. Он всем улыбался, сам складывал на полку свои вещи и вообще удивил простотой. P. S. Порошенко, видимо, возвращался из США, где, как пишут СМИ, был на прощании с Маккейном», — написала она.

Как отмечает издание, Порошенко действительно на выходных летал в Америку на похороны сенатора Джона Маккейна. И, если верить фото Козориз, на обратном пути он сделал пересадку в Лондоне, где его и сфотографировали. Эта пересадка выглядит логичной, поскольку недавно стало известно, что в британской столице поступили в вуз дочки президента, и вряд ли Порошенко отказался бы от возможности их проведать.

Так это было или нет, а только фото с президентом начали распространять в соцсетях. Правда, у тех, кто перепостил фотографию, было к ней много вопросов. Помимо темы «Порошенко и багаж», пользователей соцсетей заинтересовало, за чей счёт президент и его многочисленная охрана совершали этот вояж. Но главной стала мысль, что пиарщики президента накануне старта предвыборной кампании активизировали свои усилия и стали создавать для Порошенко имидж «человека из народа».

«Порошенко летит в Киев через Лондон, рейсом British Airways. Почему такой маршрут, граждане лохи? Потому что кроме пиара нужно было повидать в Лондоне детишек, которые там учатся», — находит подоплёку журналист Александр Дубинский.

«Просто украинский заробитчанин возвращается из Польши домой после трёх месяцев работы на заводе. Просто рейсовый самолёт. Просто везёт семье заработанные деньги. Просто человек, ну и заробитчанин», — пишет журналист Вадим Фолькер.

Блогер Никита Потураев предположил, что президент поиздержался на Мальдивах, поэтому не смог на этот раз полететь чартером.

«Злопыхатели утверждают, что Пётр Алексеевич со своим полётом в эконом-классе просто издевается над людьми. Или реально считает граждан Украины безмозглым быдлом, страдающим к тому же расстройством памяти. А я скажу — нет! Всё врут кремлеботы. Просто поиздержался Пётр Алексеевич. Шутка ли — и за Мальдивы инкогнито заплатить, и армию на парад снарядить? Просто денег у него сейчас нет. Но он держится», — пишет Потураев.