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ORF: Курц съездил в Киев, чтобы замять историю с Путиным на свадьбе

Материал представлен в переводе ИноТВ
После визита российского президента Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в отношениях Вены и Киева возникла напряжённость, сообщает ORF. Чтобы её снять, австрийский канцлер Себастьян Курц отправился на Украину, где провёл переговоры с президентом страны Петром Порошенко. Тот в свою очередь отметил, что «никакая свадьба с казаками» не навредит политическому и экономическому партнёрству Вены и Киева.

Сегодня Курц посетил Украину. Несколько недель назад российский президент Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсль. После этого в отношениях Украины и Австрии кое-что нужно было уладить. «Серьёзная политическая ошибка», — так о произошедшем отозвался министр иностранных дел Украины. Но сегодня всё это, по крайней мере на официальном уровне, было не так заметно.

В Киеве Себастьяну Курцу оказали дружественный приём. Вместе с мэром Виталием Кличко он посетил площадь Независимости с мемориалами жертвам революции на Майдане. На встрече с президентом Украины Петром Порошенко обсуждались двусторонние отношения. Оба политика знают друг друга уже несколько лет и обращаются друг к другу на ты.
 
ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Я сказал Себастьяну, что мы очень заинтересованы в поддержании отношений с Австрией, надёжным экономическим и политическим партнёром. Наши переговоры служат тому чётким подтверждением. Это ясный сигнал сильного согласия. И этому не помешает никакая свадьба с казаками.
 
Канцлер также остался доволен своим визитом.
 
СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: У нас традиционно очень хорошие и дружеские отношения с Украиной. И в этом плане ничего не изменилось. Нам оказали здесь очень дружественный приём.
 
2019-й станет Годом украинской культуры в Австрии. К тому же Вена предоставит миллион евро, чтобы облегчить мучения людей, которые до сих пор страдают от последствий войны на востоке Украины.
 
Дата выхода в эфир 05 сентября 2018 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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ORF Австрия Европа
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