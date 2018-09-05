ORF: Курц съездил в Киев, чтобы замять историю с Путиным на свадьбе

После визита российского президента Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в отношениях Вены и Киева возникла напряжённость, сообщает ORF. Чтобы её снять, австрийский канцлер Себастьян Курц отправился на Украину, где провёл переговоры с президентом страны Петром Порошенко. Тот в свою очередь отметил, что «никакая свадьба с казаками» не навредит политическому и экономическому партнёрству Вены и Киева.

Сегодня Курц посетил Украину. Несколько недель назад российский президент Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсль. После этого в отношениях Украины и Австрии кое-что нужно было уладить. «Серьёзная политическая ошибка», — так о произошедшем отозвался министр иностранных дел Украины. Но сегодня всё это, по крайней мере на официальном уровне, было не так заметно.

В Киеве Себастьяну Курцу оказали дружественный приём. Вместе с мэром Виталием Кличко он посетил площадь Независимости с мемориалами жертвам революции на Майдане. На встрече с президентом Украины Петром Порошенко обсуждались двусторонние отношения. Оба политика знают друг друга уже несколько лет и обращаются друг к другу на ты.

ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Я сказал Себастьяну, что мы очень заинтересованы в поддержании отношений с Австрией, надёжным экономическим и политическим партнёром. Наши переговоры служат тому чётким подтверждением. Это ясный сигнал сильного согласия. И этому не помешает никакая свадьба с казаками.

Канцлер также остался доволен своим визитом.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: У нас традиционно очень хорошие и дружеские отношения с Украиной. И в этом плане ничего не изменилось. Нам оказали здесь очень дружественный приём.

2019-й станет Годом украинской культуры в Австрии. К тому же Вена предоставит миллион евро, чтобы облегчить мучения людей, которые до сих пор страдают от последствий войны на востоке Украины.

Дата выхода в эфир 05 сентября 2018 года.