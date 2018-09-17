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Канал 24: Кучма потребовал от Трампа извинений перед обманутой Украиной

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Ядерный клуб обманул Украину, после чего страна добровольно лишилась ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, заявил бывший украинский президент Леонид Кучма. Как передаёт «Телеканал новин 24», по мнению политика, за это Дональд Трамп должен попросить у Украины прощения.
Канал 24: Кучма потребовал от Трампа извинений перед обманутой Украиной
Reuters

Дональд Трамп должен попросить прощения за то, что «ядерный клуб обманул Украину». Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил бывший украинский президент Леонид Кучма.

Как сообщает украинский телеканал, в беседе с журналистами Кучма вспомнил о Будапештском меморандуме, согласно которому Украина обязалась добровольно лишиться своего ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности.
 
«Нас тогда обманули, ядерный клуб обманул Украину. Гарантий безопасности и территориальной целостности нет. Так я хотел спросить, что вы посоветуете Трампу сегодня, у которого главный приоритет внешней политики — лишение Северной Кореи ядерного оружия? Если Украину обманули, то Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит. Какой совет хотели бы дать в этом плане Трампу? Главное — надо повернуться к Украине и сказать: «Простите, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной», — сообщил Леонид Кучма.
 
Также экс-президент поделился своим видением нового президента Украины. По словам Кучмы, он должен быть деловым человеком, у которого в голове «меньше политики и больше конкретики».
 
«Потому что экономика стоит. На эти проблемы надо обратить внимание. Село ещё, металлургия немножко помогают, а всего остального нет. Задача будущего президента — в первую очередь обратить внимание на это. Я не говорю уже о вопросах Донбасса — это также первоочередной вопрос. Если не будет мощной экономики, то мы никому не нужны, мы будем разменной монетой между Западом и Россией», — подытожил экс-президент.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Телеканал новин 24 Украина Европа
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