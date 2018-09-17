Канал 24: Кучма потребовал от Трампа извинений перед обманутой Украиной
Дональд Трамп должен попросить прощения за то, что «ядерный клуб обманул Украину». Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил бывший украинский президент Леонид Кучма.
Дональд Трамп должен попросить прощения за то, что «ядерный клуб обманул Украину». Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил бывший украинский президент Леонид Кучма.
Украина прекратит действие договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Военный политолог и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с RT заявление Минобороны России о том, что ракета, которая сбила малайзийский Boeing, была отправлена на Украину в декабре 1986 года и не возвращалась в Россию после развала СССР.
Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани подарил Турции частный самолёт Boeing 747-8 стоимостью $500 млн. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что законопроект о донорстве и трансплантации органов находится на стадии последних согласований перед внесением в Государственную думу. Об этом передаёт РИА Новости.
На 73-м году жизни скончался чемпион СССР 1976 года по хоккею, ветеран московского «Спартака» Валентин Гуреев.
Во время беспорядков перед зданием Генеральной прокуратуры в Киеве пострадали семь полицейских. Об этом заявили в пресс-службе столичной полиции.
Представленная Минобороны России информация по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе направлена нидерландской стороне. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Центровой «Нью-Йорк Никс» Энес Кантер заявил, что президент страны Реджеп Эрдоган ненавидит его за критику власти.
Появились подробности о состоянии актёра Евгения Леонова-Гладышева, снимавшегося в сериале «Убойная сила», сообщает kp.ru.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первых заморозков в Москве после затяжного бабьего лета стоит ждать после 23 сентября. Об этом информирует ТАСС.
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Омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования подакцизных товаров Виктор Звагельский в беседе с телеканалом «360» оценил предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ввести сухой закон в России.
В Сочи учительница, организовавшая поход через горы к морю для школьников, предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) может обязать производителей программного обеспечения сделать предустановленные приложения, за исключением сервисных, удаляемыми.
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Германия не станет покупать сжиженный природный газ США, поскольку он не выгоден для ФРГ с экономической точки зрения. Об этом говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, как в команде восприняли решение главного тренера молодёжной сборной России Евгения Бушманова оставить игрока в запасе на матч отборочного этапа чемпионата Европы с Сербией.
Видео о передвижении якобы российского «Бука» по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал в беседе с RT заявление митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима о том, что действия константинопольского патриарха Варфоломея ведут к расколу православия.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Москве обсудят вопросы экономики и энергетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News уточнил своё предложение ввести в России сухой закон.
Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на призывы иностранной прессы проверить российских игроков на употребление запрещённых препаратов.
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти человека в Ярославской области во время съёмок сцены массовой драки для фильма, заявили в пресс-службе СК России по региону.
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила об отсутствии сомнений в том, что выборы губернатора Приморского края состоялись.
Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что сейчас находится на одном уровне с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Российский журналист Юрий Дудь рассказал, что оставил должность главного редактора Sports.ru. Об этом блогер сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Минобороны России заявило о перехвате аудиозаписи украинских военных, которая доказывает причастность Украины к крушению МН17 в Донбассе в 2014 году.
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов, где армейцы сыграют с испанским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией».
Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что американскому лидеру Дональду Трампу нужно извиниться перед Украиной за то, что «ядерный клуб» якобы обманул украинскую сторону.
Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста принёс публичные извинения за плевок в нападающего «Сассуоло» Федерико Ди Франческо в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу.
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией.
Пресс-служба УМВД России по Ярославской области сообщила, что ранее госпитализированный молодой человек, участник ДТП на 54-м км дороги Ярославль — Рыбинск, скончался от полученных травм. В результате число жертв аварии возросло до шести.
Ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. Об этом заявил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооружённых сил России Николай Паршин.
Госкомтелерадио Украины запретило к ввозу на территорию страны изданный в России сборник об убитом журналисте и писателе под названием «Олесь Бузина. Пророк и мученик», авторами которого являются Александр Чаленко, Захар Прилепин, Анатолий Шарий.
Российская теннисистка Вера Звонарёва уступила представительнице Германии Сабине Лисицки в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Гуанчжоу.
Неизвестный напал с ножом на полицейского в парке Максимильян в Брюсселе, сообщает Le Soir.
Американская теннисистка рассказала свою версию событий конфликта с судьёй Карлосом Рамосом в финале Открытого чемпионата США по теннису, во время которого она оскорбила его и обвинила в сексизме.
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя публикацию The Wall Street Journal, заявил, что Пекин рассматривает идею отказаться от участия в очередном раунде торговых переговоров с Вашингтоном в связи с существующей вероятностью введения США новых пошлин.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с RT прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности альянса принять меры в случае «кибератак из России».
По данным Министерства труда России, число безработных граждан страны в период с 5 по 12 сентября сократилось на 1,5%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Украинский лидер Пётр Порошенко 20 сентября на заседании парламента выступит с ежегодным посланием к Верховной раде, заявил её спикер Андрей Парубий.
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) поздравила нападающего сборной России по хоккею и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днём рождения.
Швейцария ужесточила процедуру рассмотрения аккредитаций для дипломатов из России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федерального департамента по международным делам (МИД).
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сотрудникам полиции и Росгвардии, обеспечивающим безопасность граждан в ходе массовых мероприятий, следует иметь при себе видеорегистраторы.
Сложившаяся в Идлибе ситуация требует серьёзного разговора на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Объём вкладов населения в банках России за август сократился на 0,6% и составил 27,4 трлн рублей. Об этом говорится в обзоре динамики развития банковского сектора.
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Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Скопинцев рассказал о трудностях молодого россиянина в Европе.