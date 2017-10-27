General-Anzeiger
General-Anzeiger: ради диалога с Россией Штайнмайер в Москве «подменил» главу германского МИД
В мире, где США не считаются больше предводителем Запада, Европа и Россия также должны заново пересмотреть свои отношения, и визит президента Германии Штайнмайера в Москву является очень хорошим сигналом. Как пишет издание General-Anzeiger, хотя такой работой должен заниматься глава МИД, а не президент, Штайнмайер как никто другой разбирается в данной проблематике.
GА: Украина празднует юбилей с долгами и без признаков выздоровления
В день празднования 25-летия независимости своей страны у украинцев нет поводов для радости, пишет немецкая General-Anzeiger. Тенью государственного банкрота над юбилеем навис долг в размере 67 миллиардов долларов. В остальном – четверть столетия волнений, интриг и переворотов без каких-либо признаков выздоровления, подводит итог автор статьи Штефан Штолль.
Штайнмайер: Без России Западу не справиться с мировыми кризисами
Западному блоку необходимо продемонстрировать Кремлю свою готовность к диалогу, чтобы восстановить доверительные отношения с Москвой, заявил в интервью General-Anzeiger глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он также подчеркнул, что без участия России у Запада не получится найти политическое решение сирийского кризиса, а также продвинуться в реализации Минских соглашений.