Штайнмайер: Без России Западу не справиться с мировыми кризисами

Западному блоку необходимо продемонстрировать Кремлю свою готовность к диалогу, чтобы восстановить доверительные отношения с Москвой, заявил в интервью General-Anzeiger глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он также подчеркнул, что без участия России у Запада не получится найти политическое решение сирийского кризиса, а также продвинуться в реализации Минских соглашений.
Для того чтобы восстановить доверительные отношения с Россией, странам Запада – в том числе и Германии – необходимо «продемонстрировать готовность к диалогу» с Москвой, заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете General-Anzeiger.
«Хотим мы этого или нет, реальность такова: без России нам не удастся найти политическое решение сирийского кризиса, а также продвинуться в реализации Минских соглашений на Украине», – отметил Штайнмайер.
Глава внешнеполитического ведомства Германии также подчеркнул, что без участия Москвы договор по иранской ядерной программе был бы невозможен. «Это очередное подтверждение тому, что нам не обойтись без России, если мы действительно заинтересованы в поиске решений».
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