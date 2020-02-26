General-Anzeiger: Маас призвал к миру без ядерного оружия, но от американского отказываться не собирается

«Ядерному порядку и глобальной безопасности наступает конец», — считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Его беспокоит судьба Договора о нераспространении ядерного оружия, который может оказаться «в огромной опасности». Глава внешнеполитического ведомства призывает приложить все возможные усилия, чтобы не допустить возвращения во времена противостояния вооружённых до зубов блоков.
На вилле «Борзиг» в Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас встретился со своими коллегами из 15 других стран, чтобы обсудить Договор о нераспространении ядерного оружия и его «туманное будущее», пишет General-Anzeiger. Все вместе они хотят задать импульс процессу ядерного разоружения.
16 государств, входящих в так называемую «Стокгольмскую инициативу» с беспокойством наблюдают за конфронтацией между США и Россией после отмены Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Также министров иностранных дел волнует вопрос продления СНВ-III.
«Мир находится на распутье — считает Маас. — Ядерному порядку и глобальной безопасности наступает конец». По его словам, Договор о нераспространении ядерного оружия «окажется в огромной опасности, если мы перестанем инвестировать политический капитал».
В среду министр иностранных дел Германии отправляется в Нью-Йорк с целью преодолеть застой в процессе ядерного разоружения. Дело в том, что в апреле там пройдёт следующая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, который на данный момент подписали 190 государств.
Но для обеспечения глобальной безопасности к процессу необходимо привлечь и ядерные державы, подчёркивает Маас. При этом ни одно из государств, официально обладающих оружием массового поражения, не участвует в Стокгольмской инициативе. Главное, чего нужно избежать, это возвращения во времена противостояния вооружённых до зубов блоков. И всё же глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Германия не откажется от ядерного участия в рамках НАТО: «Ядерное участие — это часть безопасности Германии». При этом «наша дальняя цель — это мир без ядерного оружия», отметил Маас.
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