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General-Anzeiger: Маас призвал к миру без ядерного оружия, но от американского отказываться не собирается

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«Ядерному порядку и глобальной безопасности наступает конец», — считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Его беспокоит судьба Договора о нераспространении ядерного оружия, который может оказаться «в огромной опасности». Глава внешнеполитического ведомства призывает приложить все возможные усилия, чтобы не допустить возвращения во времена противостояния вооружённых до зубов блоков.
General-Anzeiger: Маас призвал к миру без ядерного оружия, но от американского отказываться не собирается
Reuters

На вилле «Борзиг» в Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас встретился со своими коллегами из 15 других стран, чтобы обсудить Договор о нераспространении ядерного оружия и его «туманное будущее», пишет General-Anzeiger. Все вместе они хотят задать импульс процессу ядерного разоружения.

16 государств, входящих в так называемую «Стокгольмскую инициативу» с беспокойством наблюдают за конфронтацией между США и Россией после отмены Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Также министров иностранных дел волнует вопрос продления СНВ-III.
 
«Мир находится на распутье — считает Маас. — Ядерному порядку и глобальной безопасности наступает конец». По его словам, Договор о нераспространении ядерного оружия «окажется в огромной опасности, если мы перестанем инвестировать политический капитал».
 
В среду министр иностранных дел Германии отправляется в Нью-Йорк с целью преодолеть застой в процессе ядерного разоружения. Дело в том, что в апреле там пройдёт следующая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, который на данный момент подписали 190 государств.
 
Но для обеспечения глобальной безопасности к процессу необходимо привлечь и ядерные державы, подчёркивает Маас. При этом ни одно из государств, официально обладающих оружием массового поражения, не участвует в Стокгольмской инициативе. Главное, чего нужно избежать, это возвращения во времена противостояния вооружённых до зубов блоков. И всё же глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Германия не откажется от ядерного участия в рамках НАТО: «Ядерное участие — это часть безопасности Германии». При этом «наша дальняя цель — это мир без ядерного оружия», отметил Маас. 
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