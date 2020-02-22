Столтенберг: новые российские ракеты крайне опасны

По утверждению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия наращивает вооружения и её новые ракеты чрезвычайно опасны. Однако последние 70 лет у альянса неплохо получалось предотвращать войну, подчеркнул он в интервью немецкому журналу Der Spiegel. У НАТО есть свои средства ядерного сдерживания. Кроме того, в последнее время страны альянса стали тратить больше средств на оборону — не потому, что этого хочет американский президент, а потому, что они сами так решили ради своей безопасности.

«Часы Судного дня» недавно стали показывать 100 секунд до полуночи — так близко к 12 их стрелка не приближалась ещё никогда, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Однако по мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сложно судить, насколько это справедливо. Тем не менее ясно, что необходимо делать всё возможное для предотвращения вооружённого конфликта.

В интервью изданию Столтенберг рассказал, что именно для этого и существует НАТО: главная задача альянса состоит не в том, чтобы вести войну, а в том, чтобы её предотвратить. «Последние 70 лет у нас это неплохо получалось», — отметил генеральный секретарь НАТО. По его словам, в такие неспокойные времена особенно важно существование подобных институтов, объединяющих множество участников.

«Новые российские ракеты крайне опасны, — подчеркнул Столтенберг. — Они мобильны, их легко скрыть, они могут достигать европейских городов с чрезвычайно коротким временем предупреждения. Это не только понижает порог для применения ядерного оружия, но и повышает риск недоразумений».

В то же время генсек НАТО заявил, что альянс не будет уподобляться России в своих действиях. Однако устрашение и сдерживание со стороны альянса должно и впредь оставаться убедительным, а это означает, что необходимо приспосабливаться к новым условиям. Кроме того, НАТО намерено повысить контроль над вооружениями.

На вопрос Der Spiegel о том, почему Россия тратит миллиарды и идёт на риск, Столтенберг предпочёл не отвечать. Строить умозрительные заключения о возможных мотивах Москвы он не захотел и отметил одно: «Мы лишь видим, что Россия это делает».

Когда журналисты издания спросили Столтенберга о его мнении по поводу того, поставит ли президент США Дональд Трамп всё на кон, чтобы защитить Таллин, генеральный секретарь НАТО снова заметил, что альянс стремится воспрепятствовать конфликтам. Кроме того, в основе НАТО лежит девиз «один за всех и все за одного»: если на одного из партнёров нападут, отреагируют все. «Такова основа убедительного устрашения», — подчеркнул Столтенберг.

Помимо этого, США наращивают своё военное присутствие в Европе, напомнил генеральный секретарь НАТО. По его словам, это лучший способ продемонстрировать готовность защищать европейских союзников. Также у НАТО в Европе имеются средства ядерного сдерживания, отметил Столтенберг.

Франция как ядерная держава, а вместе с ней и Великобритания, уже взяли на себя задачу по сдерживанию и вносят существенный вклад в безопасность альянса, заявил генеральный секретарь НАТО. При этом он ещё раз подчеркнул, что в Европе уже есть ядерная оборона, и её роль играет НАТО. «У нас есть общие руководящие структуры, общие ядерные доктрины и общие учения. Всё испытано и сохраняется десятилетиями», — заявил Столтенберг в беседе с немецкими журналистами.

По его словам, ядерное сдерживание НАТО осуществляется усилиями 28 стран-партнёров, и все решения принимаются совместно. Между тем, Франция не входит в группу ядерного планирования альянса, отмечает Der Spiegel.

Также Столтенберг рассказал, что поддерживает хорошие отношения с президентом Макроном, как и со всеми лидерами стран НАТО. Не президент Трамп потребовал от союзников вкладывать больше средств в оборону — такое решение приняли сами члены альянса на саммите 2014 года. Германия с этим тоже согласилась. Поэтому сам Столтенберг настаивает на следовании этому обещанию и считает это естественным. «Если мы хотим больше Европы, мы должны делать больше для обороны», — заметил генсек НАТО. «Мы тратим больше денег на оборону не потому, что этого хочет президент США. Мы делаем это для нашей собственной безопасности», — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, Германия вносит «выдающийся вклад» в НАТО. Она руководит боевой группой в Литве, участвует в операциях в Эгейском море и Афганистане.

Кроме того, по мнению Столтенберга, изменения климата действуют на конфликты, как катализатор. Военно-морские базы оказываются под угрозой из-за последствий изменения климата. Экстремальные погодные условия создают новые вызовы для военнослужащих стран альянса. Невозможно спорить с тем, что средние температуры повышаются, поэтому НАТО тоже следует обратить внимание на эту проблему, считает Столтенберг. Например, можно попытаться сократить вредные выбросы и больше обращаться к возобновляемым источникам энергии. «Так мы становимся более независимыми от ископаемых горючих веществ, — подчеркнул Столтенберг в интервью Der Spiegel. — Ещё раз: это делает наши операции более способными к сопротивлению и помогает климату».