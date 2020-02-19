Wall Street Journal призвал европейцев встать на защиту своих ценностей, а не рассчитывать на США

Судя по недавнему исследованию, большинство европейцев не согласны, чтобы их страна вставала на защиту союзника по НАТО, если на него нападёт Россия. Обозреватель The Wall Street Journal видит в этом проблему, поскольку в условиях интеграции европейцы отвыкли, что их ценности может понадобиться отстаивать военным образом.

Европейцы повсеместно испытывают ощущение потерянности в эпоху, когда Америка начала ставить себя на первое место, и эта тема стала главной на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет обозреватель The Wall Street Journal.



На протяжении многих десятилетий именно США были лидером и обеспечивали безопасность на европейском континенте, защищали Европу от России, не позволяли Германии угрожать соседям, продвигали идею европейской интеграции. Сейчас же политика Трампа ставит трансатлантические отношения под угрозу, отмечает автор статьи. Но он предлагает европейцам меньше смотреть на Трампа и больше — на себя в зеркало.



Так, недавно были опубликованы результаты исследования, которое показало, что в 14 европейских странах, а также в Канаде и США в среднем 53% респондентов хорошо относятся к НАТО. И хотя рейтинги альянса в Германии и Франции снижаются, он всё равно там популярнее, чем те же Макрон или Меркель.



Это неплохой результат, но вот на вопрос, стоит ли их стране вступать в войну против России, если она нападёт на их союзника по НАТО, положительно ответили только 38%. А ведь такая оборона — один из главных принципов альянса.



Европейцы часто противопоставляют «национализм» в странах вроде России, Китая и США своей космополитной солидарности. Однако в случае с этими цифрами получается, что они заменили национализм не на европейскую солидарность, а на фантазию, будто можно жить в безопасности и процветании, не имея сильной обороны.



Из-за такого взгляда Европа становится уязвимой, уверен автор статьи. «Те, кто мечтает, что у них может быть безопасность, но не хотят бороться за неё, медленно превращают НАТО в бумажного тигра», — пишет обозреватель. Но при этом европейцы в большинстве своём верят, что США придут им на помощь, что Америка даже при Трампе исполнит свои обязательства.



«Проблема Европы не в Трампе. Она в национализме. Она не в том, что другие недостаточно умные или посвящённые, чтобы разделять идеалы Европы. Она в том, что слишком мало европейцев готовы защищать идеи, которые они, по их утверждению, воплощают», — отмечает обозреватель.



И эту проблему решить нелегко, по его словам. Для многих европейцев главная цель в европейской интеграции заключалась в том, чтобы покончить с войнами. И теперь для многих, кто вырос «в европейском коконе», защищать европейские идеи военным образом — это кажется противоречием.



В свою очередь, американцы продолжают считать, что Европа достойна того, чтобы её защищать. И автор статьи в The Wall Street Journal надеется, что и европейцы это поймут, иначе идея разобщённости Европы будет лишь расти.