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Министр обороны ФРГ: Москва проводит «гибридные атаки», а Запад только жалуется

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На Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Москву в «гибридных атаках» и «нарушении государственного суверенитета», сообщает Die Welt. Запад же тем временем только «жалуется» и обсуждает «свои слабости и действия других», выразила своё недовольство глава Минобороны ФРГ.
Министр обороны ФРГ: Москва проводит «гибридные атаки», а Запад только жалуется
Reuters

Западным идеалам брошен вызов, заявила в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

«Противники идеи западного сообщества дееспособны. Противники идеи Запада хотят действовать и готовы применить военную силу», — заверила глава Минобороны ФРГ.

Говоря об этом, Крамп-Карренбауэр, в частности, раскритиковала правительство Российской Федерации и обвинила Москву в проведении «гибридных атак» и «нарушении государственного суверенитета в ходе аннексии Крыма*», отмечает издание.

«И что делает Запад? Что делаем мы? Мы рассказываем о наших слабостях. Комментируем действия других. И жалуемся», — выразила своё недовольство министр обороны Германии с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности.

Вместо этого европейские страны должны прилагать больше усилий для обеспечения общей безопасности, призвала Крамп-Карренбауэр.

«Европа и, конечно же, моя страна просто обязаны развить способность и волю к действию. Ведь мы, немцы и европейцы, имеем дело со стратегической ситуацией, в которой всё более определяющим фактором становится конкуренция сверхдержав», — предупредила глава Министрества обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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источник
Die Welt Германия Европа
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Аннегрет Крамп-Карренбауэр геополитика Германия Запад Мюнхенская конференция
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