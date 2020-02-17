Министр обороны ФРГ: Москва проводит «гибридные атаки», а Запад только жалуется

На Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Москву в «гибридных атаках» и «нарушении государственного суверенитета», сообщает Die Welt. Запад же тем временем только «жалуется» и обсуждает «свои слабости и действия других», выразила своё недовольство глава Минобороны ФРГ.
Западным идеалам брошен вызов, заявила в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.
«Противники идеи западного сообщества дееспособны. Противники идеи Запада хотят действовать и готовы применить военную силу», — заверила глава Минобороны ФРГ.
Говоря об этом, Крамп-Карренбауэр, в частности, раскритиковала правительство Российской Федерации и обвинила Москву в проведении «гибридных атак» и «нарушении государственного суверенитета в ходе аннексии Крыма*», отмечает издание.
«И что делает Запад? Что делаем мы? Мы рассказываем о наших слабостях. Комментируем действия других. И жалуемся», — выразила своё недовольство министр обороны Германии с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности.
Вместо этого европейские страны должны прилагать больше усилий для обеспечения общей безопасности, призвала Крамп-Карренбауэр.
«Европа и, конечно же, моя страна просто обязаны развить способность и волю к действию. Ведь мы, немцы и европейцы, имеем дело со стратегической ситуацией, в которой всё более определяющим фактором становится конкуренция сверхдержав», — предупредила глава Министрества обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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