FAZ: Штайнмайер открыл встречу в Мюнхене словами о «деструктивной динамике» в мировой политике

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер произнёс речь на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, отметив всё более «деструктивную динамику» в мировой политике. Он призвал к сохранению единой Европы, верности международным соглашениям и поиску компромиссов на фоне конкуренции и индивидуализма крупных держав, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Главная обязанность Германии во внешней политике состоит в том, чтобы «сохранить сплочённую Европу», считает президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Как сообщает Frankfurter Allgemeine, в пятницу он выступил с речью по случаю открытия Мюнхенской конференции по безопасности и сформулировал настойчивый призыв брать на себя больше ответственности во внешней политике, наращивать военную мощь и не отстраняться от общих проблем «с чувством морального превосходства».

В своей речи Штайнмайер вспомнил, как шесть лет назад на том же месте он точно так же требовал, чтобы Германия решилась взять на себя больше ответственности во внешнеполитической сфере. По его мнению, за прошедшее время мир сильно изменился. «Сегодня мы являемся свидетелями всё более деструктивной динамики в мировой политике», — подчеркнул немецкий президент. Цель использовать международное сотрудничество для достижения большего мира в мире год от года отодвигается всё дальше. Вместо этого на развитие событий на планете всё активнее влияет идея «конкуренции крупных держав», отметил Штайнмайер.

При этом президент Германии уточнил свои слова и выразился более конкретно, сообщается в статье. Россия снова сделала средством политики «силовое изменение границ в Европе» и тем самым посеяла «неуверенность и непредсказуемость, разногласия и потерю доверия». Китай лишь избирательно придерживается международного права и пугает соседей своими действиями в Южно-Китайском море, одновременно сбивая «всех нас» с толку своим обращением с меньшинствами внутри страны, подчеркнул Штайнмайер. А «наш ближайший союзник» Америка движим внешнеполитическим эгоизмом и более не следует идее международного сообщества, заявил он.

Также президент Германии описал ущерб, который из-за этого наносится международным связям: Совет Безопасности ООН «заблокирован по центральным вопросам», другие институты и авторитетные инстанции, «которые помогают нам сглаживать наши различные традиции, интересы и приоритеты и достигать работающих компромиссов, преднамеренно ослабляются». Штайнмайер предупредил, что это «не новое мышление, а возврат к мышлению позавчерашнего дня, и это чрезвычайно опасно».

Для Германии все эти внешнеполитические разногласия — испытание на прочность, уверен президент и бывший глава МИД страны. Поэтому первоочередная задача для немцев во внешней политике, с его точки зрения, заключается в том, чтобы сохранить единую Европу: «Европа является неотъемлемой оправой для нашего самоутверждения в мире». Если европейский проект потерпит крах, «уроки немецкой истории окажутся под вопросом», предвидит Штайнмайер. По его мнению, это огромная угроза для будущего Германии: в результате могут укорениться представления о том, что судьба Германии вообразима и без активного участия в делах Европы.

Выводы Штайнмайера Frankfurter Allgemeine называет прагматичными: с одной стороны, действия Германии не должны «исчерпываться моральным осуждением»; с другой стороны, под повышением внешнеполитической ответственности не следует понимать главным образом военное участие. Президент Германии высказался за «реализм, открытость и любознательность» как внешнеполитические максимы и, в то же время, за более активное участие в политике безопасности и обороны.

Как отмечает издание, Штайнмайер не вторит французскому президенту Эммануэлю Макрону, который выступит в Мюнхене в субботу, и его призывам к Европе добиться суверенитета в политике безопасности. Однако немецкий президент считает «общую стратегическую культуру» с Францией необходимой для того, чтобы Европа могла утвердиться как самостоятельный игрок в сфере политики безопасности.

Однако наряду с развитием возможностей во внешней политике и политике безопасности ЕС Германия должна точно так же активно прилагать усилия для военного укрепления европейской опоры НАТО. По версии Штайнмайера, поставленная альянсом цель добиться того, чтобы расходы партнёров на оборону составляли по 2% ВВП, однозначно хороша, а соответствующие усилия «правильны и необходимы».

Военный инструмент «незаменим для нашей безопасности», заверил присутствующих президент Германии. Кроме того, Америка продолжит и дальше активно поддерживать НАТО только в том случае, если европейцы увеличат свой вклад в работу альянса. При этом наращивание военных мощностей ни в коей мере не уравновесит утрату безопасности в случае, если дипломатические связи, «несущие колонны нашей архитектуры безопасности», договора по контролю над вооружениями и международные соглашения продолжат разрушаться, предостерёг Штайнмайер на открытии Мюнхенской конференции.