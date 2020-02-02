Die Welt: «все вместе пойдём ко дну» — Ишингер объяснил, чем обернётся бездействие для «недееспособной Европы»

Влияние Запада в мире снижается: американцы уходят из кризисных регионов, а европейцы и вовсе не способны действовать, заявил в интервью Die Welt глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. «Мы должны сделать Европу более дееспособной, иначе мы все вместе пойдём ко дну», — предупредил немецкий политик.

В прошедшем году ситуация с безопасностью на планете, к сожалению, не улучшилась, заявил в интервью немецкой газете Die Welt председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Мир в опасности», — убеждён бывший посол Германии в США и Великобритании.

По мнению Ишингера, это связано отчасти с тем, что влияние западных стран в мире в целом уменьшилось.

«Соединённые Штаты уходят из кризисных регионов, Европа же и вовсе недееспособна. Возникший таким образом вакуум занимают Россия и такие региональные державы, как Иран и Турция», — пояснил глава Мюнхенской конференции.

Да и сам Запад, добавил немецкий политик, тоже «становится менее западным», если принимать во внимание споры о ценностях, трансатлантические разногласия, брексит, а также ситуацию с Венгрией, Польшей и Турцией.

А ведь мирное развитие и защиту от военных угроз Европе обеспечили именно такие «институциональные опоры, как европейский проект и трансатлантический альянс», напомнил Вольфганг Ишингер.

«Именно поэтому мы должны и дальше инвестировать в ЕС и НАТО», — констатировал глава Мюнхенской конференции.

Что же касается Германии, то Берлин — «без всяких но и если» — должен во что бы то ни стало «поставить на службу» Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу «не только всю свою экономическую, но также дипломатическую и военную мощь», призвал немецкий политик.

По словам Вольфганга Ишингера, много пользы «философствование» о единой европейской армии не принесёт.

«Мы должны сделать Европу более дееспособной, иначе мы все вместе пойдём ко дну», — предупредил председатель Мюнхенской конференции по безопасности.