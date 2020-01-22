Die Welt: Германия укрепляет НАТО выдумками и бумажными тиграми

Берлин пообещал укрепить НАТО двумя батальонами уже в январе, но, как оказалось, эти подразделения — выдумка, сообщает Die Welt. Это «пока ещё не полностью оснащённые и боеготовые части», признали в немецком Минобороны. И это не первый раз, когда бундесвер обманывает ожидания своих партнёров по Североатлантическому альянсу.

После международной конференции по Ливии Германия заявила о готовности принимать более активное участие в военных операциях ЕС, ООН и НАТО, сообщает Die Welt. Бундесвер планируется задействовать для контроля за режимом прекращения огня или соблюдением оружейного эмбарго, поясняет издание.

В рамках инициативы Североатлантического альянса по усилению своей боеготовности Берлин обещал уже в январе предоставить партнёрам два батальона, а также 40 военных самолётов и три корабля. Но речь идёт о «выдуманных подразделениях». Это «пока ещё не полностью оснащённые и боеготовые части», признало Министерство обороны Германии.

Дело в том, что уставленные НАТО правила позволяют уладить проблемы с кадровым составом и материальным оснащением подразделений в более поздние сроки. Эксперты видят в этом «парадокс», ведь в результате Германия заявляет небоеспособные воинские части как боеспособные и таким образом не выполняет требования альянса должным образом.

Инициатива по усилению боеготовности — это не единственный проект, с которым у бундесвера возникли трудности, продолжает издание. В декабре прошлого года Минобороны Германии заявило, что не сможет предоставить НАТО три полностью оснащённых боевых подразделения численностью 20 тыс. солдат, как обещало ранее. Кадровый состав третьей части будет сокращённым и в случае необходимости будет пополняться резервистами. В результате подразделение станет «своего рода бумажным тигром», заявил уполномоченный бундестага по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс.

Также Берлин не сможет выполнить своё обещание полностью вооружить Объединённую оперативную группу повышенной готовности НАТО, не занимая при этом материальное оснащение у других подразделений. Чтобы добиться этой цели, придётся использовать «старую технику», что отразится на качественных и количественных показателях, так что бундесвер продолжит свою работу в условиях дефицита, постоянно перебрасывая туда и обратно танки и палатки, объяснил Бартельс.

Получается, все обещания, которые Берлин дал НАТО на ближайшие годы, он сможет выполнить только в ограниченном объёме, констатирует Die Welt. И тому есть ряд причин. Первая — это неопределённость в вопросе наличия необходимых бюджетных средств, из-за чего среднесрочное финансовое планирование не покрывает реальные нужды бундесвера. Вторая — кадровый дефицит, а третья — проблемы с приобретением новых боевых систем. «Так что речь всё ещё идёт о самом маленьком бундесвере за всю историю», — констатирует Бартельс.