Диалог: Киев задумался о разрядке напряжённости с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Совбеза, на котором рассматривалась Стратегия национальной безопасности. Среди прочего в документе говорилось о необходимости предпринять определённые меры, чтобы «снизить обострение конфликта» с Россией и «напряжения в двухсторонних отношениях», сообщает «Диалог».

Накануне украинский президент Владимир Зеленский провёл заседание Совбеза, на котором рассматривалась Стратегия национальной безопасности «Безопасность человека — безопасность страны». Об этом сообщила пресс-служба украинского президента, передаёт «Диалог».

По данным изданиям, заседание было «консультативно-совещательным». Члены СНБО высказывали свое мнение по поводу обнародованной Стратегии. Утвердить документ согласились через неделю.

«В основу документа была положена избирательная программа президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны», — сообщили в офисе президента. Чиновники уточнили, что в центре рассматриваемого предложения — «жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность человека». В Стратегии, «которую уже поддержали в НАТО», также говорится о создании свободной, богатой, безопасной и правовой страны.

Документ содержит 3 ключевых момента: развитие оборонных возможностей Украины, которая сделает невозможной военную агрессию против неё, быстрая и эффективная реакция страны и общества на изменения в ситуации в сфере безопасности, а также развитие отношений с ключевыми союзниками, в частности, с ЕС и Североатлантическим альянсом.

В Стратегии прописаны, как приоритетные задачи, «восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в Донбассе», а также осуществление неких мер дипломатического, политического, экономического и гуманитарного характера под лозунгом «Крым* — это Украина». Также в документе предлагается предпринять определённые шаги для «снижения эскалации конфликта» с Россией и «напряжения в двусторонних отношениях», подчёркивает «Диалог».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

